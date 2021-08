Honderden varkens verstikt in Limburgse stal na ventilatiestoring

De melding van de problemen in de varkensstal kwam rond 09.30 uur bij de hulpdiensten binnen. In varkensstallen zit een luchtwasser, een machine die de lucht reinigt en zorgt voor toevoer van verse lucht. Doordat de ventilatie in de stal is uitgevallen, zijn honderden varkens gestikt. Hoe de machine heeft kunnen uitvallen, is nog niet duidelijk.

In de stal leefden 700 varkens. Volgens de brandweer heeft 95 procent van de dieren het niet overleefd. De overlevende varkens zijn naar een veilige plek gebracht.

Politie en brandweer kwamen ter plekke om metingen te verrichten. Er zijn volgens de woordvoerder van de brandweer geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Het terrein is afgezet.