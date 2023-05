Premium Het beste van De Telegraaf

OM eist 5 jaar cel en 20.000 euro boete Radjin de H. wist niets van drugshandel: ’Ik ben totaal onschuldig’

Door Saskia Belleman

Advocaat Justus Faber, Mitch T., advocaat Patricia Lemmers, Maurits V., advocaat Esther Vroegh met Radjin de H. Ⓒ Petra Urban

DEN BOSCH - Hij huurde auto’s voor ze omdat ze zelf geen creditcard hadden. En stelde zijn zolder beschikbaar aan voetballers uit zijn team die zelf te weinig opslagruimte hadden. Je bent coach, of je bent het niet, vond ex-profvoetballer Radjin de H. (53). Maar zijn vertrouwen in de mens deed hem in de cel belanden als verdachte van drugshandel.