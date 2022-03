Premium Het beste van De Telegraaf

Ooggetuigen drama Ede: ’Ze reed in haar vlucht over zijn lichaam heen’

Op de parkeerplaats, waar de sporen van het politie-onderzoek nog zichtbaar zijn, zijn bloemen gelegd. Ⓒ AS Media

EDE - Bewoners van het appartementencomplex boven winkelcentrum De Halte in Ede zijn nog steeds in diepe shock over de verkeersruzie met dodelijke afloop, die zich zaterdagmiddag pal onder hun balkons heeft afgespeeld en waarbij een 64-jarige man uit Gaanderen is overleden. Hij zou daar volgens ooggetuigen tot driemaal toe zijn overreden door een vrouw, die door de politie is aangehouden en wordt verdacht van doodslag. De politie gaat ervan uit dat er vermoedelijk sprake is van opzet.