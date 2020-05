Burgers helpen bij aanhouding; duizenden euro’s teruggevonden

Desondanks crashten de voortvluchtigen in een weiland. Zij gingen er te voet vandoor, maar werden door twee burgers tegengehouden. Anderen zagen dat de vluchters iets hadden weggegooid in een weiland. Dat bleek om een hoeveelheid geld te gaan: 13.500 euro.

De twee mannen vielen woensdagavond rond 20.45 uur op doordat ze met snelheden van ver boven tweehonderd kilometer over de snelweg A1 reden. Agenten gingen daarop in de achtervolging. Vanwege de hoge snelheden werd die achtervolging kort daarop gestaakt.

Even later crashte de vluchtauto tegen de vangrail van de snelweg. De twee inzittenden, een 22-jarige man uit Rotterdam en een man van 27 uit Den Haag, vluchtten het naastgelegen weiland in. Daar stuitten ze op twee doortastende burgers. Die droegen de vluchters over aan agenten, die de mannen aanhielden. In het weiland werd het geld gevonden. De politie onderzoekt waar het geld vandaan komt en of het legaal of crimineel verdiend geld is en wat de rol van de twee mannen daarbij is.

De mannen zijn door ambulancepersoneel nagekeken en zitten nog vast.