Europees Parlement eist nultolerantie voor alcohol en drugs in het verkeer

Omdat de huidige Europese aanbevelingen twintig jaar oud zijn, wil het parlement het debat opnieuw openen over nieuwe verkeersveiligheidsmaatregelen. Bovendien gaat het niet de goede kant op: de EU wilde tussen 2010 en 2020 het aantal verkeersslachtoffers halveren, maar de laatste jaren zijn de cijfers gestagneerd. Momenteel sterven er in de EU jaarlijks ongeveer 22.700 mensen in het verkeer.

Omdat de snelheid van weggebruikers in 30 procent van de dodelijke ongevallen een rol speelt, wil het parlement een algemeen geldende snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur in woonwijken en in gebieden met veel fietsers en voetgangers. Ook moet er een nultolerantie komen voor alcohol en drugs. Die spelen bij respectievelijk 25 procent en 15 procent van de ongevallen een rol.

„De impact van alcoholgebruik in het verkeer is erg hoog. Zelfs met een alcoholgehalte van 0,5 promille loop je 2,5 keer meer kans op een dodelijk ongeval”, zegt Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt. „Wie onder invloed is, hoort niet thuis achter het stuur.”

Het parlement vraagt de Commissie en de lidstaten om in actie te komen. Het parlement wil ook dat er meer middelen vrijgemaakt worden om lidstaten te laten investeren in veilige verkeersinfrastructuur. Van Brempt wijst op dat de lidstaten nog beter kunnen toezien op de naleving van de rij- en rusttijden voor professionele chauffeurs.

In 2050 hoopt de Europese Unie het aantal dodelijke verkeersslachtoffers tot nul te beperken.