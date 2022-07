Premium Het beste van De Telegraaf

Oprichter snackfabriek Mora overleden: Marcel Mourmans (85) bracht op zijn fiets de kroketten rond

Door Monique Evers Kopieer naar clipboard

Marcel Mourmans plukt druiven in de stadswijngaard van Thiessen Wijnkoopers. Ⓒ Harry Heuts

Op 85-jarige leeftijd is dinsdagavond Marcel Mourmans overleden. Mourmans was de oprichter van snackfabriek Mora. Ook was hij eigenaar van Thiessen Wijnkoopers in Maastricht en aandeelhouder van dierentuin GaiaZOO in Kerkrade.