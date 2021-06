Ooievaarsgeluk in drie nesten op bovenleiding treinspoor Hoogeveen

Premium Binnenland

Dubbeldekkers NS hebben make-over gehad: ’Balkon perfect voor verliefde stelletjes’

Maar liefst 400 miljoen euro steekt NS in een nieuw leven voor oude treinen. Woensdag is de eerste van de bijna 242 rijtuigen tellende vloot gepresenteerd in Haarlem, die nog deze week in de dienstregeling wordt opgenomen. Dan maken reizigers kennis met de complete metamorfose van de dubbeldekkers.