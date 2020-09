Niemand wil hem, maar Trump gaat toch

De Amerikaanse president Donald Trump praat met lokale middenstanders uit Kenosha die staan voor hun uitgebrande zaken. Trump zegde hen en de lokale politie financiële ondersteuning toe. Ⓒ foto REUTERS

KENOSHA - De burgemeester en de gouverneur waarschuwden hem niet te komen. Maar hij kwam toch. President Trump bezocht dinsdag het plaatsje Kenosha in Wisconsin om daar de schade van plunderingen met eigen ogen te zien, en met agenten te praten. Trump wil met de trip nog eens laten zien dat hij de kandidaat van ’Law and Order’ is.