Xi in Hongkong voor viering 25 jaar machtsoverdracht aan China

Xi is per trein naar Hongkong gegaan, samen met zijn vrouw en de minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi. De president werd ontvangen door uittredend leider Lam, schoolkinderen met vlaggen en een groep dansers en hij werd toegezongen. Kort na zijn aankomst zei Xi dat het ’een land twee systemen’-principe altijd goed heeft gewerkt en dat het de toekomst van China is. „Na de storm is Hongkong herboren met vuur en een enorme vitaliteit.”

De plannen van Xi zijn niet bekendgemaakt, behalve dat hij vrijdag bij de beëdiging van Lee is en dat hij waarschijnlijk in Shenzhen, in de buurt van Hongkong, overnacht.

De verwachting is dat de Communistische Partij evenementen gaat organiseren die de macht over Hongkong laten zien. Die macht is flink toegenomen sinds de demonstraties tegen de toenemende invloed van Beijing met harde hand zijn neergeslagen en de demonstranten zijn vervolgd na het invoeren van een nieuwe veiligheidswet. Bewoners klagen tegen persbureau AFP over het machtsvertoon van China. „Zijn al die vlaggen op straat nodig? Het is gewoon te veel. Dit werkt beter als mensen het uit zichzelf doen.”

Rond het bezoek zijn strenge coronaregels ingesteld. Delen van Hongkong zijn afgesloten en leiders die aanwezig zijn mogen alleen met een beperkt aantal mensen contact hebben.

Tijdens het laatste bezoek van Xi aan Hongkong vijf jaar geleden werd er nog op grote schaal gedemonstreerd. Dat gebeurt komende dagen waarschijnlijk niet, omdat de straffen voor zulke protesten sinds de veiligheidswet enorm zwaar zijn.