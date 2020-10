Bij linkse partijen is het weer ieder voor zich

Politiek leider Jesse Klaver tijdens de campagneaftrap en de presentatie van het verkiezingsprogramma van GroenLinks. Ⓒ ANP / HH

Amsterdam - Het is begin maart als de leiders van de drie linkse partijen een gezamenlijke bijeenkomst houden. Jesse Klaver (GL), Lilian Marijnissen (SP) en Lodewijk Asscher (PvdA) kondigen de zoveelste samenwerking van een links blok aan. Maar wat is er maanden later over van deze samenwerking? Zaterdag werd het pijnlijk duidelijk: het is weer ieder voor zich.