Staat schikt met journalist Ans Boersma

Justitie in Nederland wilde Boersma horen over haar relatie met een man die een hoge functie zou vervullen bij terreurorganisatie Jabhat al-Nusra. Daarom werd in 2018 een informatieverzoek aan de Turkse overheid gestuurd, dat in 2019 nog tweemaal werd herhaald. Het gevolg was dat Boersma in 2019 Turkije werd uitgezet, omdat ze staatsgevaarlijk zou zijn.

Volgens Boersma is zij sinds het eerste informatieverzoek gevolgd en afgeluisterd door Turkse autoriteiten. Daardoor liepen haar journalistieke contacten ook gevaar. De journalist vindt bovendien dat Justitie haar gemakkelijk in Nederland had kunnen benaderen, want daar was ze regelmatig. Ze vindt dat het Openbaar Ministerie haar volstrekt onnodig in gevaar heeft gebracht, zegt haar raadsman. Daarnaast is zij door het handelen van Justitie haar werk als journalist in Turkije kwijtgeraakt.

Grenzeloos naïef

Justitie eiste in mei 2021 een taakstraf van 120 uur tegen Boersma vanwege haar rol in het regelen van een visum voor haar ex-geliefde en terreurverdachte Aziz A. Daarnaast zou een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand op zijn plaats zijn, vindt het Openbaar Ministerie, dat spreekt van ’een letterlijk grenzeloze naïviteit’.

Boersma schreef in de visumaanvraag dat Aziz 2000 dollar per maand verdiende, maar ze wist niet wat hij deed en wanneer. Boersma schreef dat Aziz als ’zelfstandig zakenman’ werkte en geld verdiende, terwijl ze er eigenlijk niets van wist.