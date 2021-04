LIVE | Halsema doet beroep op gezond verstand terrasbezoekers

Britten krijgen vaccinatiebewijs op gezondheidsapp

11.20 - Halsema doet beroep op gezond verstand terrasbezoekers

Burgemeester Femke Halsema hoopt dat mensen bij de heropening van de terrassen de coronaregels niet uit het oog zullen verliezen. „Ik begrijp het verlangen naar meer vrijheid. Maar het dringend verzoek blijft ook nu: hou je aan de regels. Hou nog even vol. Ik hoop op gezond verstand en doe een beroep op de eigen verantwoordelijkheid. Alleen zo kunnen we het verspreiden van het coronavirus tegengaan”, laat ze weten via haar woordvoerster.

Halsema heeft Koningsdag met gemengde gevoelens beleefd: „We kijken terug op een dag waar ondanks de coronaregels heel veel mensen gekozen hebben om massaal bij elkaar te komen. Het was op veel plekken te druk in de stad. De politie en ME hebben op verschillende plekken moeten ingrijpen, er was agressie en parken moesten dicht. Dat vind ik jammer en zorgelijk. Geweld tegen de politie en handhaving is onacceptabel. Maar ik heb ook voldoende plekken gezien waar de sfeer gemoedelijk was en mensen voldoende afstand hielden.”

Ook in Rotterdam gaan ze er, met het oog op de versoepelingen op woensdag, vanuit dat mensen zich aan de regels houden. „We hebben er geen zorgen over. Er zijn goede afspraken gemaakt met ondernemers, onder meer via winkeliersverenigingen”, aldus een woordvoerster van burgemeester Ahmed Aboutaleb.

Dinsdag, op Koningsdag, was het op sommige plekken in de Maasstad te druk en werden mensen opgeroepen er weg te blijven. Dat gebeurde onder meer in het Kralingse Bos, de Witte de Withstraat, het Noordplein en bij hotel New York op de Kop van Zuid. „We hebben mensen erop aangesproken als het te druk werd, die gaven daar gehoor aan”, aldus de woordvoerster. Volgens haar blijft dat het devies in de stad op te drukke plekken: „Mensen eerst aanspreken, dan waarschuwen als dat nodig is en bij excessen optreden.”

7.10 - India passeert grens van 200.000 coronadoden

India heeft woensdag een recordstijging van het aantal coronadoden gemeld, waarmee het aantal dodelijke slachtoffers in het land boven de 200.000 stijgt. Ook het aantal nieuwe besmettingen steeg naar recordhoogte, de afgelopen 24 uur raakten 360.960 inwoners geïnfecteerd.

Tekst gaat door onder de foto.

Ⓒ ANP/HH

Het ministerie van Volksgezondheid heeft het afgelopen etmaal 3293 doden geregistreerd, waarmee het totaal sinds het begin van de virusuitbraak op 201.187 uitkomt. Het aantal besmettingen in het land bedraagt inmiddels bijna 18 miljoen.

4.21 - Aantal geregistreerde coronabesmettingen op Curaçao daalt flink

Op Curaçao is er sprake van een forse daling van het aantal geregistreerde coronapatiënten. De overheid maakte dinsdagavond (lokale tijd) bekend dat er nog 700 geregistreerde besmettingen op het eiland zijn. Een week geleden waren dat er 2268, een week daarvoor nog 4167. Ook het aantal coronapatiënten dat is opgenomen in het ziekenhuis daalt. Dinsdag lagen er 60 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 29 op de ic. Twee weken daarvoor lagen er nog 109 coronapatiënten in het ziekenhuis.

Eind maart nam het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis plots enorm toe. Dat had vooral te maken met de verspreiding van de Britse coronavariant en leidde onder meer tot de komst van medisch personeel uit Nederland. Dat was hard nodig, want op het hoogtepunt lagen op 6 april 131 mensen in het ziekenhuis die waren besmet met corona, waarvan 41 op de intensive care. In het CMC-ziekenhuis op Curaçao zijn in totaal zo’n driehonderd bedden.

Tekst gaat door onder de foto.

Ⓒ ANP/HH

Tegelijkertijd is het aantal sterfgevallen flink gestegen. Op 27 maart waren er in totaal 30 mensen overleden, een maand later is dat aantal gestegen naar 107.

Wel neemt het aantal mensen dat gevaccineerd is op het eiland flink toe. Tot nu toe hebben 70.000 mensen een prik gehad, waarvan bijna 20.000 ook al een tweede vaccin hebben gehad. De Curaçaose overheid roept de mensen sinds enkele weken op om zich te laten vaccineren, om op die manier het coronavirus te bestrijden. Het streven is 106.000 mensen twee keer te vaccineren, dat is 85 procent van de volwassen bevolking.