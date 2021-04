LIVE | Minister: kabinet houdt vliegverbod altijd in achterzak

Britten krijgen vaccinatiebewijs op gezondheidsapp

Fieldlab: sportwedstrijd met halfvol stadion is veilig te houden

Avondklok geldt sinds woensdagochtend niet meer, terrassen weer open

Niet-essentiële winkels weer open zonder afspraak

Schrijvers heropenen de boekwinkels symbolisch

Iets meer coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

’Strijd om vaccinatietwijfelaars zit in cruciale fase’

19.55 - Minister: kabinet houdt vliegverbod altijd in achterzak

Het kabinet kan straks vluchten uit gebieden met veel coronabesmettingen verbieden, ook nog als het verplicht is om bij aankomst vanuit zo’n gebied in Nederland in quarantaine te gaan. Dat zegt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) op vragen van de Kamer hierover. Experts van het RIVM zeggen dat die quarantaineplicht „in plaats van het vliegverbod” kan worden ingevoerd, maar zo’n verbod houdt zowel Kamer als kabinet „in de tas”, benadrukte de bewindsvrouw.

Veel partijen vinden dat het vliegverbod achter de hand moet worden gehouden, onder meer omdat er twijfels zijn over de effectiviteit van de quarantaineplicht. Als er een nieuwe zorgwekkende virusvariant opduikt, kan het nodig zijn om vluchten uit die landen op advies van het RIVM of het OMT alsnog tegen te houden, vindt het kabinet.

De grootste partij, de VVD, twijfelt juist over het „stapelen” van regelingen. De quarantaineplicht biedt een „volwaardig beschermingsniveau”, maar het verbod kan „binnen een dag” worden ingesteld als de experts zeggen dat dit toch noodzakelijk is, benadrukt Van Nieuwenhuizen. Recent stelde het kabinet een vliegverbod in voor vluchten uit India, waar het virus zich snel verspreidt. Ook dat was volgens haar in een dag geregeld.

De bewindsvrouw is blij met het mogelijke alternatief dat de verplichte quarantaine voor inreizigers biedt, omdat een vliegverbod grote maatschappelijke en economische gevolgen heeft.

Verder benadrukte Van Nieuwenhuizen dat het kabinet Nederlanders heus niet zal adviseren naar risicogebieden te reizen. Tot 15 mei geldt een algemeen negatief reisadvies, daarna wil het kabinet per land of regio beslissen of het verantwoord is ernaartoe te reizen. De minister wil niet „vooruitlopen op een kabinetsbesluit”, maar verwacht dat het kabinet relatief terughoudend zal zijn met positieve adviezen.

19.10 - Drukke eerste terrasdag verloopt zonder problemen

Op de eerste dag dat in Nederland de terrassen weer beperkt open mochten, maakten duizenden mensen gretig gebruik van deze mogelijkheid. Het leidde op sommige plekken tot lange rijen wachtenden, maar voor zover bekend nergens tot grote problemen.

De terrassen op het Leidseplein in Amsterdam stroomden aan het einde van de middag langzaam leeg. Mensen verlieten rustig een voor een het terras, een aantal mensen bleef nog zitten om de laatste drankjes op te maken, maar om 18.10 uur waren alle terrassen op het plein leeg en werden de stoelen al opgeruimd door het personeel. In het Vondelpark was het een half uur na sluitingstijd van de terrassen niet drukker dan normaal. Hier en daar liepen wat groepjes mensen, maar er waren geen grote groepen aanwezig. Politie en boa’s zijn in het park en houden toezicht.

De terrassen in het centrum van Rotterdam zaten woensdagmiddag tjokvol. Tegen 18.00 uur liep het leeg. Op sommige tafels stonden nog wel volle glazen bier. Gasten werden nog niet weggestuurd, maar iedereen leek op de hoogte te zijn van de sluitingstijd.

18.30 - RIVM maakt belronde voor achterstallige registratie coronavaccins

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zet vanaf woensdag extra personeel in om duizenden huisartsen en zorginstellingen op het hart te drukken de gegevens van gevaccineerden door te voeren in het landelijke registratiesysteem. Het OMT uitte in haar jongste advies zorgen over het achterblijven van de registratie van het aantal gezette coronavaccins.

Volgens het Outbreak Management Team staat naar schatting 70 procent van het aantal gezette vaccinaties in het landelijke vaccinatieregister. 90 procent van die geregistreerde vaccinaties komt van de GGD’en. Vooral van huisartsen en instellingen ontbreekt informatie. Volgens het OMT bemoeilijkt de gebrekkige informatievoorziening de evaluatie van het vaccinatieprogramma. Het RIVM onderschrijft die zorgen. In het OMT zitten ook experts van het RIVM.

Volgens een woordvoerder van het instituut is het geen kwade wil van huisartsen en instellingen. „Vooral huisartsen hebben het druk genoeg. Bovendien vaccineren zij lang niet allemaal dagelijks. Het kan zijn dat huisartsen denken ’we sparen de vaccinaties even op’, om de registratie dan later te doen.” Het RIVM gaat de huisartsen en zorginstellingen vragen om de achterstallige registratie bij te werken. Ook wil het instituut het belang van een complete registratie nog eens benadrukken.

Volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging klopt het inderdaad dat huisartsen vaccinaties soms pas later doorgeven. Daarnaast moet de gevaccineerde toestemming geven om zijn of haar vaccinatie te laten registreren. En niet iedereen wil dat. Volgens het OMT blijkt uit informatie van de GGD’en dat 92 procent van de mensen die daar werden gevaccineerd toestemming hebben gegeven voor opname van hun gegevens in het landelijke register. Van mensen die gevaccineerd zijn door huisartsen en in instellingen is dat percentage vanwege de incomplete aanlevering van gegevens nog niet bekend.

18.20 - De Jonge hoopt in juni meer te zeggen over nut vaccinatiebewijs

Of mensen die gevaccineerd zijn kunnen worden vrijgesteld van een mogelijke, toekomstige quarantaineplicht kan nu nog niet worden gezegd. Coronaminister Hugo de Jonge hoopt dat er begin juni genoeg informatie beschikbaar is om te oordelen of vaccinatie overdracht van het virus voldoende tegengaat.

De Tweede Kamer debatteert woensdag over de invoering van een verplichte quarantaine voor mensen die naar Nederland reizen uit bepaalde risicovolle delen van de wereld. Of mensen met een vaccinatiebewijs kunnen worden vrijgesteld van zo’n plicht, hangt af van twee dingen: de mate waarin een prik voorkomt dat je het virus doorgeeft en of bewijs van vaccinatie technisch mogelijk is. Volgens De Jonge is er nu nog niet genoeg informatie om op dat eerste punt een conclusie te trekken.

De minister wijst erop dat er nu op Europees niveau wordt gewerkt aan zo’n coronapaspoort. De Europese Commissie hoopt de invoering van dat bewijs in juni geregeld te hebben. Daarmee kan de drager aantonen dat hij of zij ingeënt of negatief getest is of beschermd is door een eerdere besmetting.

17.00 - Kabinet: onmogelijk om flexwerkers te compenseren bij quarantaine

Het kabinet zou niet weten hoe flexwerkers gecompenseerd zouden moeten worden als ze verplicht in quarantaine moeten en daardoor inkomen mislopen. Dat zegt demissionair zorgminister Hugo de Jonge tijdens een debat in de Tweede Kamer over de quarantaineplicht. Het probleem zit „in de uitvoering, niet de intentie”, aldus de bewindsman in antwoord op vragen van SP-Kamerlid Peter Kwint.

Volgens minister De Jonge zijn er allerlei manieren om mensen die in quarantaine moeten bij te staan. Mensen in loondienst krijgen doorbetaald omdat ze zich in hun quarantaineperiode kunnen ziek melden. Als ze tegen onoplosbare praktische problemen aanlopen, bijvoorbeeld dat de kinderen van school gehaald moeten worden, kan het Rode Kruis bijspringen. Speciale quarantainecoaches kunnen bij dit soort kwesties adviseren, aldus De Jonge. Als „enige onoplosbare punt” noemde hij de inkomenssituatie van zzp’ers en andere flexwerkers.

„Het is een beetje een teken van de tijd dat we problemen van mensen zonder geld oplossen met een coach in plaats van met geld”, zei Kwint. „Een quarantainecoach kan je inkomen niet aanvullen.” De SP’er hoopte van de minister te horen hoe flexwerkers gecompenseerd zouden kunnen worden, ook om zo veel mogelijk te voorkomen dat ze zich noodgedwongen aan hun quarantaine onttrekken.

15.00 - Kabinetsoverleg over publiek bij songfestival uitgesteld

Het Songfestival-overleg dat woensdag zou plaatsvinden tussen alle betrokken bewindslieden gaat niet door. Minister Slob, minister De Jonge, minister Grapperhaus, staatssecretaris Keijzer en minister Van Engelshoven zouden met elkaar hoogstwaarschijnlijk een besluit nemen over of er wel of geen publiek bij het evenement in Rotterdam Ahoy mag zijn. Het overleg is nu waarschijnlijk op donderdag, laat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) weten.

Het songfestival is een van de proeven van Fieldlab Evenementen. Het plan is dat tijdens alle repetities, de halve finales en grote finale per show maximaal 3500 man publiek wordt toegelaten.

14.45 - Strandtenten weer open: ’Ik had veel meer mensen kwijt gekund’

Ook de strandtenten openden hun terrassen woensdagmiddag. Hoewel de Scheveningse strandtenthouders blij zijn, heerst er onvrede over het relatief kleine aantal mensen dat op de grote terrassen mag plaatsnemen.

„Ik heb de slingers speciaal voor deze dag opgehangen”, zegt manager Kelly Penning van Solbeach. „Iedereen moet nog een beetje op gang komen, vandaar dat het nog niet zo druk is. Het is ook natuurlijk een doordeweekse dag.” Er zit ongeveer een dertigtal mensen op het terras. „Ik zou graag zien dat er net als bij de winkels wordt gekeken naar het aantal vierkante meters dat een terras meet voor de hoeveelheid gasten die er mogen zitten. Ik kan er, met inachtneming van alle regels, veel meer kwijt.”

Linsey Ludovici, eigenaresse van strandtent Blue Lagoon, deelt die mening. „Normaal zitten er 1200 mensen op het terras, afgelopen zomer konden er 800 zitten op anderhalve meter afstand. Ons terras is meer dan 1100 vierkante meter. Het is goed lullig hoe dat eruit ziet met maar 50 mensen. Maar het voelt heerlijk weer wat te kunnen doen. Ik was flink klaar met die take-away.”

„Wij zijn al vanaf 3 oktober dicht. Het enige voordeel daaraan is dat de zaak er nog nooit zo goed bij heeft gelegen. We hebben de hele tijd geklust, zegt Youri van Spronsen, eigenaar van Strandtent Bora Bora. „Ik ben erg blij om weer open te mogen, al had ik graag meer mensen op ons terras van ongeveer 700 vierkante meter gezien. En de tijdsloten van 12.00 tot 18.00 uur begrijp ik niet. Vooral voor twaalven zie ik geen goede reden het terras dicht te laten.”

11.20 - Halsema doet beroep op gezond verstand terrasbezoekers

Burgemeester Femke Halsema hoopt dat mensen bij de heropening van de terrassen de coronaregels niet uit het oog zullen verliezen. „Ik begrijp het verlangen naar meer vrijheid. Maar het dringend verzoek blijft ook nu: hou je aan de regels. Hou nog even vol. Ik hoop op gezond verstand en doe een beroep op de eigen verantwoordelijkheid. Alleen zo kunnen we het verspreiden van het coronavirus tegengaan”, laat ze weten via haar woordvoerster.

Ⓒ ANP/HH

Halsema heeft Koningsdag met gemengde gevoelens beleefd: „We kijken terug op een dag waar ondanks de coronaregels heel veel mensen gekozen hebben om massaal bij elkaar te komen. Het was op veel plekken te druk in de stad. De politie en ME hebben op verschillende plekken moeten ingrijpen, er was agressie en parken moesten dicht. Dat vind ik jammer en zorgelijk. Geweld tegen de politie en handhaving is onacceptabel. Maar ik heb ook voldoende plekken gezien waar de sfeer gemoedelijk was en mensen voldoende afstand hielden.”

Ook in Rotterdam gaan ze er, met het oog op de versoepelingen op woensdag, vanuit dat mensen zich aan de regels houden. „We hebben er geen zorgen over. Er zijn goede afspraken gemaakt met ondernemers, onder meer via winkeliersverenigingen”, aldus een woordvoerster van burgemeester Ahmed Aboutaleb.

Dinsdag, op Koningsdag, was het op sommige plekken in de Maasstad te druk en werden mensen opgeroepen er weg te blijven. Dat gebeurde onder meer in het Kralingse Bos, de Witte de Withstraat, het Noordplein en bij hotel New York op de Kop van Zuid. „We hebben mensen erop aangesproken als het te druk werd, die gaven daar gehoor aan”, aldus de woordvoerster. Volgens haar blijft dat het devies in de stad op te drukke plekken: „Mensen eerst aanspreken, dan waarschuwen als dat nodig is en bij excessen optreden.”

7.10 - India passeert grens van 200.000 coronadoden

India heeft woensdag een recordstijging van het aantal coronadoden gemeld, waarmee het aantal dodelijke slachtoffers in het land boven de 200.000 stijgt. Ook het aantal nieuwe besmettingen steeg naar recordhoogte, de afgelopen 24 uur raakten 360.960 inwoners geïnfecteerd.

Tekst gaat door onder de foto.

Ⓒ ANP/HH

Het ministerie van Volksgezondheid heeft het afgelopen etmaal 3293 doden geregistreerd, waarmee het totaal sinds het begin van de virusuitbraak op 201.187 uitkomt. Het aantal besmettingen in het land bedraagt inmiddels bijna 18 miljoen.

4.21 - Aantal geregistreerde coronabesmettingen op Curaçao daalt flink

Op Curaçao is er sprake van een forse daling van het aantal geregistreerde coronapatiënten. De overheid maakte dinsdagavond (lokale tijd) bekend dat er nog 700 geregistreerde besmettingen op het eiland zijn. Een week geleden waren dat er 2268, een week daarvoor nog 4167. Ook het aantal coronapatiënten dat is opgenomen in het ziekenhuis daalt. Dinsdag lagen er 60 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 29 op de ic. Twee weken daarvoor lagen er nog 109 coronapatiënten in het ziekenhuis.

Eind maart nam het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis plots enorm toe. Dat had vooral te maken met de verspreiding van de Britse coronavariant en leidde onder meer tot de komst van medisch personeel uit Nederland. Dat was hard nodig, want op het hoogtepunt lagen op 6 april 131 mensen in het ziekenhuis die waren besmet met corona, waarvan 41 op de intensive care. In het CMC-ziekenhuis op Curaçao zijn in totaal zo’n driehonderd bedden.

Tekst gaat door onder de foto.

Ⓒ ANP/HH

Tegelijkertijd is het aantal sterfgevallen flink gestegen. Op 27 maart waren er in totaal 30 mensen overleden, een maand later is dat aantal gestegen naar 107.

Wel neemt het aantal mensen dat gevaccineerd is op het eiland flink toe. Tot nu toe hebben 70.000 mensen een prik gehad, waarvan bijna 20.000 ook al een tweede vaccin hebben gehad. De Curaçaose overheid roept de mensen sinds enkele weken op om zich te laten vaccineren, om op die manier het coronavirus te bestrijden. Het streven is 106.000 mensen twee keer te vaccineren, dat is 85 procent van de volwassen bevolking.