Boeren doneren overtollig voedsel aan allerarmsten

Het Rode Kruis gaat daarvoor samenwerken met verschillende boeren die op dit moment met een voorraadoverschot zitten. Veel agrariërs kunnen hun producten momenteel niet exporteren en de afzet via de horeca staat stil. Om te voorkomen dat dit eten moet worden weggegooid, worden de spullen uit heel het land samengebracht naar één centrale plek, waar er voedselboxen van worden gemaakt. Vervolgens gaan de dozen naar de regio, waar het Rode Kruis ze naar mensen brengt die de boxen het hardst nodig hebben. In de doos zit genoeg voor twee tot drie warme maaltijden voor twee personen.

„De voedselboxen zijn bedoeld voor mensen die extra kwetsbaar zijn tijdens de coronacrisis”, aldus het Rode Kruis. „Bijvoorbeeld omdat zij hun baan zijn kwijtgeraakt en niet in aanmerking komen voor andere hulp of de weg naar de hulp niet goed weten te vinden. Denk aan arbeidsmigranten, ongedocumenteerden en gezinnen die vanwege verlies aan inkomen nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden.”

Aanmeldingen

Iris van Deinse van het Rode Kruis legt uit dat nog niet te zeggen is hoeveel pakketten er worden gemaakt. Dit is namelijk afhankelijk van hoeveel boeren zich aanmelden bij verschillende lokale initiatieven en wat zij zoal over hebben. „Bij deze organisaties geven ze aan dat ze bijvoorbeeld teveel groenten of eieren overhebben en daar kunnen we sommige mensen goed mee helpen.” Het initiatief begint volgende week. „We weten niet hoelang de situatie aanhoudt natuurlijk.”