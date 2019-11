Nederlandse ’IS-vrouwen’ vrijgesproken in Turkije

Volgens de NOS woonden de vrouwen jarenlang in het zelfverklaarde kalifaat van IS. Ze zouden in Syrië zijn getrouwd met een Nederlandse IS-strijder uit Amersfoort, Baraa Ahmad. Ze zijn zelf afkomstig uit het Friese Franeker en Limburgse Geleen.

Özdemir zegt dat de vrouwen weliswaar in Syrië waren, maar dat de rechtbank te weinig bewijs heeft gevonden dat ze bij IS aangesloten waren. De officier van justitie in Turkije heeft hoger beroep aangetekend. Özdemir verwacht de uitspraak van het gerechtshof over drie à vier maanden.

’Vrije loop naar Nederland’

Mochten de vrouwen ook in hoger beroep vrijgesproken worden, dan verwacht de advocaat dat ze naar Nederland komen. Hier kunnen ze dan niet meer vervolgd worden voor lidmaatschap van een terreurorganisatie, zegt hij. Eerder deze maand stuurde Turkije twee vrouwelijke Syriëgangers en twee kinderen terug naar Nederland. De vrouwen zitten vast.

Lees hier het uitgebreide verhaal over Saoud D. en Loes F.: