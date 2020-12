Marechaussee pakt 3 mensensmokkelaars, 21 vreemdelingen aangetroffen

Zaterdagmiddag was het raak in Hoek van Holland, waar speurhonden aansloegen bij een busje die met de ferry de overtocht naar Engeland wilde maken. Daarbij werden er in de haven 14 Albanezen in hun kraag gevat. Tussen de personen bevond zich een zwangere vrouw en vier kinderen.

Ook bij Maastricht werd er tijdens een controle een Duitser aangehouden op verdenking van mensensmokkel. De man vervoerde in zijn personenauto 7 vreemdelingen met de Afghaanse en Algerijnse nationaliteit.

„Opvallend dat we nu in korte tijd weer grote groepen aantreffen, waaronder zeer kwetsbare personen”, zegt KMar-woordvoerder Robert van Kapel. „Zeker nu het kouder wordt is het hopen dat deze vorm van smokkel stopt.”

Drukte in Calais

De majoor kon niet bevestigen of de smokkel in Nederland aantrekt, doordat het in Calais steeds drukker wordt door de Brexit. „Wel zetten we vol in op samenwerking met onze Franse, Belgische en Britse collega’s om mensensmokkel tegen te gaan. Onze personen die zich richten op intelligence kijken scherp naar alle informatie om mogelijke trends te onderkennen.”

„Bestrijden van mensensmokkel is een belangrijke taak van de Marechaussee”, vertelt van Kapel. „Juist omdat we aan alle binnen en buitengrenzen staan kunnen we ook vanuit informatiegestuurd optreden snel schakelen. Wat begint met een gewone paspoortcontrole kan leiden tot het onderkennen van een actieve mensensmokkelorganisatie.”

Uit cijfers van de KMar blijkt dat er afgelopen maand in totaal 80 inklimmers in havens en aan de grenzen zijn aangetroffen. „Dat gebeurde onder meer in Hazeldonk bij de Belgische grens. Ook op andere plekken in Brabant en Limburg werden er smokkeltransporten ontdekt.”

Van Kapel is er niet gerust op. „We moeten scherp zijn. De vreemdelingen betalen grof geld aan smokkelaars om naar bijvoorbeeld Engeland te reizen. Daarbij zijn de gevaren groot. Recent troffen we ook weer een groep aan in een koelvrachtwagen.”

„Het is wachten tot het weer een keer fout gaat”, stelt Van Kapel „Je moet er niet aan denken wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn, zeker als we inklimmers onderkoeld of ziek uit het voertuig gehaald moeten worden.”