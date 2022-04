Meer meldingen van verkrachting, aantal aangiften blijft achter

Gossip

Game of Thrones-acteur Joseph Gatt gearresteerd voor seksuele berichten naar minderjarige

Acteur Joseph Gatt , die drie afleveringen te zien was als Thenn Warg in de hitserie Game of Thrones, is vorige week in Los Angeles gearresteerd. Volgens de doorgaans goed ingevoerde entertainmentwebsite TMZ wordt de acteur ervan verdacht seksueel expliciete berichten te hebben gestuurd aan een mind...