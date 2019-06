Aardbeving in West-Frankrijk

Ⓒ USGS

NANTES - Een voor het westen van Frankrijk ongebruikelijke aardbeving heeft vrijdag met een kracht van 5,2 veel mensen opgeschrikt. De beving is in grote delen van het land aan de benedenloop van de rivier Loire gevoeld. Het epicentrum lag bij het dorp Bressuire, 300 kilometer ten zuidwesten van Parijs. Er is geen schade gemeld.