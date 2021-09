Nabestaanden MH17 doen hun verhaal: ’Deze ring overleefde de val’

Volg het hieronder via de tweets van Saskia Belleman.

De Australische nabestaande David Horder toont tijdens de zitting de trouwringen van zijn omgekomen ouders Howard en Susan. Die van zijn vader is niet helemaal rond meer. „Het is een fysiek bewijs van wat er was gebeurd. Deze ring overleefde de val”, aldus David, die de ring sindsdien iedere dag draagt.

De man kampt, net als zijn twee broers, nu met een posttraumatische stressstoornis. „Ik moest dealen met een overweldigend verlies terwijl Rusland ondertussen bezig was met een nepnieuws-campagne. Nu, zeven jaar later, constateer ik dat wij allemaal levenslang hebben gekregen. Het is tijd voor de schuldigen om de waarheid te vertellen”, aldus Horder. Landgenoot James Rizk, die ook beide ouders verloor, sprak maandag al over de misleidende informatie die Rusland verspreidde. „Iedereen kan zien hoe arrogant het land is.”

’Achteloosheid’

Sabine van Doorn verloor haar dochter, schoonzoon en twee jonge kleinkinderen. „Na zoveel jaren realiseer je je dat het niet beter gaat. Het is alleen langer geleden.” Volgens de vrouw komt steeds een conclusie naar voren: „de achteloosheid waarmee deze daders 298 mensen hebben vermoord.”

Ook de vader van de omgekomen tiener Elsemiek, Hans de Borst, zegt naar zijn gevoel nog steeds „in fase 1 van de rouw te zitten. Verdriet, woede, ongeloof. Dat blijft, na al die jaren van desinformatie en alles onder het tapijt vegen.”

Maandag kwamen ook al meerdere nabestaanden aan het woord. Ze krijgen de gelegenheid om de rechtbank te vertellen wat de ramp met het toestel van Malaysia Airlines voor hen betekende. Ongeveer negentig van hen hebben aangegeven gebruik te willen maken van het spreekrecht.

Bij de ramp op 17 juli 2014 kwamen alle 298 inzittenden van vlucht MH17 om het leven. Onder hen waren bijna 200 Nederlanders.

Het Openbaar Ministerie verdenkt rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski, diens assistent Oleg Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko van betrokkenheid bij het neerhalen van het toestel van Malaysia Airlines. Van deze vier laat alleen de Rus Poelatov zich bijstaan door advocaten, de anderen hebben niet gereageerd op oproepen van de rechtbank en het Openbaar Ministerie.

De strafzaak is sinds maart 2020 bezig, eerst met vele voorbereidende zittingen en in juni begon de inhoudelijke behandeling. De uitspraak van de rechtbank wordt niet eerder dan volgend jaar verwacht.