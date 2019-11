’Piloot Air Europa valt niets te verwijten’

De piloot was bezig met instructies aan een piloot in opleiding. Maatschappij Air Europa meldt dat de gezagvoerder de piloot in opleiding de verschillende codes liet zien, waaronder die voor een kaping.

Toen de code per ongeluk werd geactiveerd, sloeg Schiphol groot alarm. Gedurende meer dan een uur werd een deel van de luchthaven ontruimd en stond antiterreurpolitie paraat. Honderden reizigers moesten wachten op de luchthaven. Gisteren zei de vliegtuigmaatschappij al dat het kapingsalarm per ongeluk was ingevoerd.

