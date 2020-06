’Betaaltermijn voor grote bedrijven moet naar 30 dagen’

Nu hebben grote bedrijven nog 60 dagen de tijd om een rekening te betalen. Gemiddeld blijven ze ruim binnen die termijn. Maar de afgelopen jaren loopt de tijd die ze nemen om de factuur van een mkb’er te voldoen steeds verder op. En dat in een periode van economische voorspoed.

Nu er op dat vlak door de coronacrisis tegenwind komt, acht Keijzer de tijd rijp om de betaaltermijn flink in te korten, naar 30 dagen. Uit een laatste onderzoek blijkt namelijk dat de gemiddelde betaaltermijn inmiddels is gestegen naar ruim 41 dagen. Dat was in de zomer van 2017 nog 39 dagen. „Onwenselijk”, vindt Keijzer die stijging.

De invoering van de betaaltermijn van 60 dagen drie jaar geleden heeft deels een averechts effect gehad, blijkt uit het onderzoek. Sommige bedrijven die voor de zomer van 2017 redelijk snel de rekening betaalden, gebruikten de wet namelijk om hun betaaltermijn op te rekken naar de maximaal toegestane 60 dagen.

’In de knel’

Dat lange wachten op geld kan een probleem worden voor mkb-bedrijven, waar niet heel veel geld in omgaat. „Veel zzp’ers en mkb’ers komen in de knel als ze lang op hun geld moeten wachten”, zegt de staatssecretaris. „Dat kan al problemen opleveren als het goed gaat met de economie, laat staan in de moeilijke economische periode die nu door het coronavirus is ontstaan. Snellere betaling biedt ondernemers meer financiële ademruimte en geeft ze een grotere kans om deze economische crisis door te komen.”

De aanscherping van de betaaltermijn naar 30 dagen hing al een tijdje boven de markt, maar de staatssecretaris wilde eerst kijken of grote bedrijven ook zonder strengere regels sneller zouden gaan betalen. Nu dat niet gelukt is, gaat Keijzer dat per wet alsnog afdwingen. Die moet er na de zomer zijn, een woordvoerder van de staatssecretaris kan nog niet zeggen per wanneer die in moet gaan.

Bij mkb’ers leven ook nog zorgen over het handhaven van de betaaltermijn. Zij durven vaak niet hun geld – plus rente – op te eisen, om de relatie met grote klanten niet te verpesten. Keijzer gaat daarom kijken of ze een rol kan geven aan toezichthouder Autoriteit Consument & Markt. Die zou dan een jaar klachten en meldingen van mkb’ers op kunnen tekenen. Aan de hand van die ’opbrengst’ gaat Keijzer kijken of publiek toezicht op het naleven van de wet nodig is.