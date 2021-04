Acht bezwaren tegen gebiedsverbod Museumplein gegrond

De politie hield op 28 maart ruim 300 mensen aan op het Museumplein omdat zij de oproep negeerden om er weg te gaan. Ze betoogden tegen de avondklok en andere coronamaatregelen.

Het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam heeft nu besloten dat dit weekend niet gehandhaafd wordt op de gebiedsverboden die aan de ruim 300 personen zijn opgelegd. „Het OM heeft kennisgenomen van de beslissingen van de Amsterdamse rechtbank in acht zaken die waren aangespannen. Die personen waren aangehouden omdat ze ondanks een bevel van de burgemeester om het plein te verlaten daar waren gebleven.”

Volgens de rechtbank is niet beoordeeld waarom juist deze personen zich in de komende tijd opnieuw schuldig zouden maken aan ernstige openbare ordeverstoring. Van grote vrees voor herhaling is volgens de rechtbank in Amsterdam ook niets gebleken.

Voor 1 mei laat het OM weten welke gevolgen de uitspraak in de acht zaken heeft voor alle andere opgelegde gebiedsverbod voor het Museumplein.

Overigens gaat het Museumplein tot 1 juni op de schop. De grasmat wordt vervangen en het drainagesysteem wordt verbeterd. Het is daardoor sowieso niet een geschikte plek om te demonstreren. „We verwachten dat de grasmat na 1 juni weer te betreden is. In 2021 is de ondergrond nog niet sterk genoeg voor grote evenementen maar wel voor recreatie”, aldus de gemeente op de eigen website.