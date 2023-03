’Ex-president Bolsonaro komt deze maand terug naar Brazilië’

De net 68 jaar geworden Bolsonaro kondigde onlangs al aan naar Brazilië terug te willen om daar de oppositie te leiden. Ook hintte de zeer rechtse politicus op een mogelijke deelname aan de volgende verkiezingen. Hij zei op een politieke bijeenkomst in de VS dat hij het gevoel heeft dat „zijn missie nog steeds niet voorbij is.”

Ook trok Bolsonaro opnieuw de uitslag van de door hem verloren jongste verkiezingen in twijfel. De zege was nipt voor de linkse oud-president Luiz Inácio Lula da Silva.

Aanhangers van Bolsonaro vielen op 8 januari overheidsgebouwen in de hoofdstad Brasilia aan uit onvrede over de verkiezingsuitslag. Dat deed denken aan de bestorming van het Amerikaanse parlement begin 2021 door de achterban van de Amerikaanse oud-president Donald Trump. Bolsonaro, soms als Tropische Trump bestempeld, wordt ervan beschuldigd een rol te hebben gespeeld bij de rellen in de hoofdstad Brasilia.