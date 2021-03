’Rutte, die avondklok ging toch als eerste bij vuilnis?’

De horeca en de winkels kunnen heus wel veilig open, vindt PVV-leider Geert Wilders. „In plaats daarvan komt het kabinet met opnieuw een verlenging van de avondklok, terwijl die volgens premier Rutte de eerste maatregel was die hij bij het vuilnis zou zetten.” Maar de maatregel is inmiddels nog vaker verlengd dat musical Soldaat van Oranje, zegt Wilders. „Met de verkiezingen voor de deur doet u nog wat vage beloften.” Ook D66, GL, PvdA en CU zijn kritisch op verlenging van de avondklok, al zullen zij het niet blokkeren.

Het kabinet kondigde maandag een paar kleine versoepelingen aan. Zo mogen kinderen binnenkort weer zwemlessen volgen en komt er wat meer ruimte voor grote winkels en wordt de bezoekregeling voor verpleeghuizen iets verruimd. De rest van de coronamaatregelen wordt verlengd tot en met 30 maart, inclusief de avondklok. Het negatieve reisadvies is verlengd tot half april.

Wilders maande het kabinet ook haast te maken met sneltesten. „Waar blijven ze”, vroeg de PVV-voorman. Ook VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff wil weten waarom sneltesten nog niet in de buurtsupers liggen.

CoronaCheck

Over de app, de CoronaCheck, die na een negatieve testuitslag of vaccinatie toegang biedt aan evenementen is de laatste tijd fel gedebatteerd. Zo'n 'toegangsbewijs' of 'vaccinatiepaspoort' speelt een belangrijke rol in de verkiezingscampagne. Vooral D66 was een pleitbezorger van dit voordeel voor getesten en gevaccineerden. Volgens Dijkhoff zijn de meeste partijen het over eens dat een negatieve test of een vaccin meer ruimte moet kunnen bieden.

Daarbij is haast geboden, vindt de liberaal. „Hoe organiseren we dat je met een negatieve uitslag thuis ook ergens naar toe kan?" Het kabinet moet volgens hem praten met burgemeesters over bijvoorbeeld evenementen rondom het Europees kampioenschap voetbal de komende zomer.

Uit een technische briefing van het ministerie van Volksgezondheid bleek eerder op de dag dat de bruikbaarheid van de CoronaCheck nog op zich laat wachten. De app zal geen gebruik maken van zelftesten; wie de app wil gebruiken, moet eerst naar de teststraat voor een pcr-test. Een negatieve uitslag wordt omgevormd tot geanonimiseerde code die dan toegang geeft bij een voetbalwedstrijd of concert.

De app, waarvoor het kabinet wetgeving binnenkort naar de Kamer wil sturen, zal tijdelijk zijn. „Maar hoe tijdelijk is tijdelijk”, vraagt SGP-leider Kees van der Staaij zich af. „En willen we leven in een samenleving waarin je alleen ergens binnenkomt als je een bewijs hebt van een negatieve test of vaccinatie.”

Hema

SP-leider Lilian Marijnissen vindt de maatregelen van het kabinet moeilijk uit te leggen. „Wie snapt het dat je wel buiten met z’n vieren mag sporten, maar geen gesprek mag voeren. Dat je niet je opa en oma op bezoek mag hebben maar wel met ze in gesprek mag als je ze in de Hema tegenkomt.”

