Pegida-voorman Wagensveld verscheurt koran bij Turkse ambassade

Een agent heeft de koran daarna opgeraapt. De weg waaraan de ambassade staat, de Prinsessegracht, was enige tijd afgesloten. Er waren tegendemonstranten die onder meer „schaam je” riepen en probeerden bij Wagensveld te komen. Ook werd er met stenen gegooid. Wagensveld is inmiddels vertrokken. Tijdens de demonstratie zei Wagensveld richting de Turkse ambassade „jullie horen hier niet thuis.” Ook zei hij: „jullie Erdogan is een hoerenzoon.”

’Onnodig provoceren’

De Haagse burgemeester Jan van Zanen liet al weten afstand te nemen van gedrag, dat niet bijdraagt aan „een respectvolle en inclusieve stad”, zoals het „onnodig provoceren en het doelbewust kwetsen van mensen.” Tegelijk meldde hij dat vrije meningsuiting en demonstratie grondwettelijk vastgelegde rechten zijn in Nederland. Yeşilgöz zei dat ze „persoonlijk het vernietigen of verbranden van een boek nogal primitief en sneu vindt” maar „het mag in ons land, die vrijheid heb je.”

Wagensveld heeft eerder ook al een koran verscheurd, wat leidde tot protesten. De Koran is het heilige boek voor moslims. De voorman van de anti-islambeweging Pegida moet nog voor de rechter verschijnen voor groepsbelediging omdat hij bij het verscheuren destijds onder meer zei dat de Koran „een fascistisch boek is.”

Zweden

Donderdag verhoogde de Zweedse veiligheidsdienst de dreiging voor terreur in het land naar het op één na hoogste niveau. Volgens Zweedse media is de dreiging toegenomen door de koranverbrandingen in het land en de woede die daarover is ontstaan in islamitische landen.