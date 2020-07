Efteling over racismeverwijt boze bezoeker: ’Niet alle mensen met obesitas eten papier’

Monsieur Cannibale zou een ’stereotyperende en racistische karikatuur’ zijn, zo valt te lezen in een petitie op online platform Avaaz. „Aangezien het is gelukt om de samenwerking van meerdere adverteerders met Veronica Inside stop te laten zetten, leek het mij tevens noodzakelijk om de Efteling ertoe te zetten om deze attractie te laten verwijderen”, meldt de opsteller.

Volgens de opsteller heeft haar vader tien jaar geleden al tegen de attractie geageerd. Om te voorkomen dat een ’nieuwe generatie jonge bezoekers’ de komende jaren wordt ’geconfronteerd met dit pijnlijk genormaliseerde stereotype’, is actie volgens haar noodzakelijk.

De attractie Monsieur Cannibale, waarin bezoekers zogenaamd in pannetjes op het vuur worden gezet. Ⓒ Archief De Telegraaf

Hollebolle Gijs

De Efteling heeft een mailtje gestuurd aan de opsteller van de petitie. Daarin reageert het op de aantijgingen: „In ons park maken we uitvergrotingen van karakters uit verhalen, mythes en sages. Of dit nu gaat over de kannibalen uit Afrika of over Roodkapje, het is absoluut niet zo dat we willen generaliseren. De Efteling denkt niet dat alle stiefmoeders slechte mensen zijn, alle meisjes met rode kleren geen richtingsgevoel hebben of alle mensen met obesitas veel papier eten.”

Met die laatste zin doelt het attractiepark op de bekende attractie Hollebolle Gijs, die ’papier, hier’ roept. „We beelden slechts de karakters uit de verhalen uit.” De opsteller van de petitie heeft de mail gedeeld op sociale media. De Efteling bevestigt de authenticiteit van de mail.

Eerdere aanpassingen

Begin vorig jaar haalde de Efteling nog Afrikaanse en Aziatische poppen uit de attractie Carnaval Festival. Ook toen al werd geroepen om de scalp van Monsieur Cannibale maar destijds liet het park weten aan die attractie niets te veranderen.