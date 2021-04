Gewapende overval op woning in Holtum, bewoonster gewond

Binnenland

Spiegels van zeker 87 Tesla’s gestolen: drie mannen vast

In Amsterdam zijn drie mannen aangehouden op verdenking van het stelen van tientallen Tesla-spiegels. Het gaat om mannen tussen de 20 en 30 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het trio sloeg toe in de omgeving van de Paramaribostraat en de Postjesweg (in de westelijke wijk De Baarsjes) en in ...