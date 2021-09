Kunstenaar steelt 50.000 euro van museum: ’Take the money and run’

De 56-jarige Jens Haaning was met het Museum of Modern Art in Aalborg overeengekomen de grote som contant geld te gebruiken voor het maken van twee kunstwerken. De kunstwerken zouden een Deens en een Oostenrijks jaarinkomen in kronen en in euro’s laten zien.

Toen de conservator van het museum de lijsten vorige week uitpakte zag hij echter niet de beloofde werken. In plaats daarvan had kunstenaar Haaning een nieuw werk met de titel: ’Take the Money And Run’ opgestuurd. Precies dát heeft hij gedaan: de kunstenaar heeft het geld gepakt en is ermee op de vlucht geslagen.

„De kunst is dat ik nu hun geld heb”, zegt Haaning tegen een lokale zender. Volgens de overeenkomst moet het geld worden teruggegeven aan het einde van de tentoonstelling. „Maar dat zal niet gebeuren”, zegt de 56-jarige. „Ik heb het afgepakt.”

De lege lijsten van Haaning: