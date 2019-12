Strengere regels voor visum Marokkanen

De code is er mede door Nederlandse inzet gekomen. Hiermee komt er er een drukmiddel tegen landen als Marokko, dat al jaren weigert migranten terug te nemen die illegaal in Nederland zijn. Zo kan Nederland bij onvoldoende medewerking aan terugkeer besluiten om de beslistermijn te verlengen, geen meerdere visa in één aanvraag meer af te geven of de kosten te verhogen. De landen krijgen zes maanden de tijd om hun medewerking aan terugkeer te verbeteren.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik