Gilbert Yvel: ‘Badr verliest te veel’

Het aanstaande gevecht tussen Badr Hari en Alistair Overeem tijdens Glory Collision gaat volgens voormalig topvechter Gilbert Yvel spektakel opleveren. ,,Badr moet eindelijk weer eens winnen, maar Alistair is niet de ideale tegenstander. Hij is een beest”, zegt Yvel in een nieuwe aflevering van de podcast De Rechtse Directe. Samen met Wilson Boldewijn blikt de oud-topvechter vooruit op de grote partij die dit weekend plaatsvindt in Arnhem. Verder vertelt hij over de roem die hij vergaarde tijdens zijn carrière en waarom hij ooit voor slechts 500 gulden de ring in stapte.

