Britse overheid denkt aan blackouts in winter wegens gastekort

Ter illustratie Ⓒ ANP / Westend61

LONDEN - De Britse regering overweegt noodscenario's waarbij in hartje winter tijdelijk de elektriciteit en/of het gas wordt afgesloten bij bedrijven, maar mogelijk ook bij huishoudens. Het persbureau Bloomberg meldt uit betrokken bronnen dat het 'redelijk aannemelijke ergste scenario'-plan voorziet in ernstige tekorten op zeker vier dagen in januari. Die zouden nopen tot blackouts op die dagen.