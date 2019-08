Ⓒ AFP

LONDEN - De Epstein-affaire zorgt ervoor dat het Britse koningshuis opnieuw negatief in het nieuws komt. Dat is de afgelopen tijd toch al regelmatig het geval. De liefde voor prins Harry en zijn echtgenote is bekoeld. De voormalige Hollywoodster Meghan Markle wordt beticht van sterallures. Daar houden Britten niet zo van.