Live: Coronaconferentie afgeblazen om corona

In Nederland staat de teller van het RIVM op 503 besmettingen. Vijf Nederlanders overleden aan de gevolgen van het virus.

Corona dwarsboomt corona-conferentie

Een grote conferentie in New York over het coronavirus gaat niet door in verband met datzelfde virus. De bijeenkomst onder de titel ’Zakendoen in tijden van het coronavirus’ zou vrijdag beginnen, maar de organisatoren besloten er een streep door te zetten. Ook in de Verenigde Staten worden de gevolgen van het virus merkbaar. Alleen al in New York zijn bijna 200 gevallen van corona bekend.

Thialf

De Hollandse 100 komende zondag gaat niet door. Het jaarlijkse sportevenement in Thialf in Heerenveen waarvan de opbrengst naar prins Bernhards Stichting Lymph&Co gaat, wordt geannuleerd vanwege het nieuwe coronavirus.

België

In België zijn nog twee mensen overleden die besmet waren met het nieuwe coronavirus. Eerder op de dag werd het eerste sterfgeval gemeld, een vrouw van 90 jaar.

Een patiënt van 73 jaar die een week geleden werd opgenomen in een ziekenhuis in Brussel overleed woensdag. Het ministerie van Volksgezondheid gaf geen details over het derde sterfgeval.

Contactloos

Domino's bezorgt vanaf woensdag pizza's contactloos aan huis. Bij een bestelling kunnen klanten aanklikken dat ze geen fysiek contact met de bezorger willen hebben. De bezorger zet dan een warmhoudtas met daarin de pizza voor de deur en gaat een paar meter achteruit. Voor zover bekend is Domino's de eerste grote bezorgketen in Nederland die deze mogelijkheid biedt.

Excursies

Staatsbosbeheer blaast alle excursies die de komende drie weken gepland stonden af vanwege het nieuwe coronavirus. De maatregel geldt voor heel Nederland en is genomen "uit voorzorg".

Hongarije

Hongarije gaat mensen weren die vanuit China, Zuid-Korea, Iran en Italië naar het land reizen. Deze landen zijn het zwaarst getroffen door de virusuitbraak. Hongarije wil op deze manier zoveel mogelijk het nieuwe coronavirus buitenhouden.

Derde coronadode in Duitsland

Een derde patiënt is in Duitsland aan de gevolgen van het coronavirus overleden. Het gaat om iemand die in een ziekenhuis in de regio Heinsberg bezweek.

De regio Heinsberg, net over de grens bij Sittard, is zwaar getroffen door het coronavirus. In de regio zijn 365 mensen besmet. In heel Duitsland gaat het om ongeveer 1300 gevallen, volgens het Robert Koch-Institut, de Duitse versie van het RIVM

Toch geen publiek bij paardensportevenement Indoor Brabant

Indoor Brabant, het paardensportevenementdat op 12 maart plaatsvindt in de Brabanthallen in Den Bosch gaat door, maar vindt plaats zonder publiek. Dat is woensdag besloten door de organisatie.

Op de website van Indoor Brabant staat: „De voorzitters van de Veiligheidsregio’s besloten dat evenementen met meer dan 1000 bezoekers niet door mogen gaan. Tot 1000 bezoekers mocht wel. En dat hebben we overgenomen. Dat leek ons sympathiek naar de fans en bezoekers van het eerste uur zodat deze toch aanwezig konden zijn bij de wedstrijden. Om elke discussie over bezoekersaantallen te vermijden hebben we, in goed overleg met de Veiligheidsregio, besloten helemaal geen publiek meer toe te laten.”

Belangstellenden kunnen alle wedstrijden volgen via een livestream en op televisie.

Zwitserland sluit kleine grensovergangen met Italië

Zwitserland sluit negen kleine grensovergangen met Italië vanwege het coronavirus. Het verkeer kan nu alleen nog over grote wegen de grens oversteken. Zo wil Zwitserland de verspreiding van het virus vertragen.

Volgens Zwitserse media worden mensen die vanuit Italië de grens oversteken gevraagd waarom ze het land in willen. Toeristen worden teruggestuurd. Mensen die in Zwitserland werken, worden wel toegelaten.

„De grens blijft open voor forenzen die komen werken”, aldus de Zwitserse overheid. In Zwitserland zijn vooralsnog 645 mensen besmet met het virus en drie mensen overleden. Italië is het zwaarst getroffen land in Europa, daar zijn meer dan 10.000 mensen besmet en 361 mensen overleden aan de ziekte die voortkomt uit het virus.

In Zwitserland zijn alle evenementen waarbij meer dan duizend mensen worden verwacht geannuleerd.

Polen sluit vanaf maandag scholen om coronavirus

Polen sluit vanaf maandag alle scholen in het land voor twee weken in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. De Poolse premier Mateusz Morawiecki maakte dat woensdag bekend. Ook universiteiten, musea en bioscopen gaan tijdelijk op slot.

Morawiecki meldde dat in zijn land inmiddels 26 besmettingen met het virus zijn vastgesteld en dat er nog niemand aan is overleden.

„Voor onze kinderen is het ’t beste om niet het huis uit te gaan want kinderen kunnen de ziekte makkelijk op oudere familieleden overdragen”, zei Morawiecki. Zijn minister voor Volksgezondheid, Lukasz Szumowski, benadrukte dat het niet om een vakantie gaat.

De aangekondigde sluiting van musea treft ook het herinneringscentrum in het voormalige Duitse concentratiekamp Auschwitz-Birkenau. Dat meldde tot en met 25 maart dicht te zullen zijn.

Italië zet 25 miljard euro in voor bestrijding coronavirus

Italië heeft 25 miljard euro apart gezet om de uitbraak van het coronavirus in het land te bestrijden, dat zei premier Giuseppe Conte. Vorige week maakte Italië nog bekend 7,5 miljard euro vrij te maken.

Sinds vorige week is de uitbraak in Italië nog groter geworden. Inmiddels zijn zeker 10.149 mensen besmet en zijn er 631 mensen overleden door het virus. Conte kondigde deze week aan dat het hele land in quarantaine is. Alle openbare activiteiten zijn afgelast en een aantal buurlanden heeft de grenzen met Italië gesloten.

IKEA sluit sommige Småland-speelplaatsen om coronavirus

In vijf IKEA-vestigingen in Nederland kunnen kinderen even niet spelen in Småland. De binnenspeelplaatsen in de warenhuizen in Utrecht, Eindhoven, Breda, Heerlen en Barendrecht blijven voorlopig dicht. Volgens IKEA gebeurt dat op advies van het RIVM „in die gebieden in Nederland waar het coronavirus breder verspreid is.”

Sluiting moet voorkomen dat meer mensen besmet raken met het coronavirus. In alle overige IKEA-vestigingen blijft Småland, dat onder meer bestaat uit ballenbakken, voorlopig open.

Masters of Hardcore uitgesteld vanwege coronavirus

Het dancefeest Masters of Hardcore, dat op 28 maart zou worden gehouden in de Brabanthallen in Den Bosch, gaat niet door.

Disneyland Tokio houdt deuren tot half april gesloten

Disneyland Tokio sluit tot half april de deuren in een poging de verspreiding van het virus te remmen. Het park was al dicht sinds 29 februari.

Slovenië sluit grens met Italië toch niet

Slovenië sluit de grens met Italië toch niet, maar er gaan wel grensovergangen dicht, aldus de minister van Gezondheidszorg Ales Sabeder. Dinsdag meldde het Italiaanse persbureau ANSA dat de grenzen wel gesloten zouden worden door de Slovenen.

Sabeder maakt bekend dat de grens op zes plaatsen openblijft. „Alle andere grenswegen worden gesloten.” Normaal gesproken zijn er meer dan twintig grensovergangen tussen de landen.

Het land gaat gezondheidscontroles uitvoeren bij buitenlanders die de grens willen oversteken vanuit Italië. Slovenië zal hun de toegang ontzeggen als daar een reden voor is.

Slovenië grenst aan de Italiaanse provincie Udine in de regio Fruili-Venezia Giulia. Dat is na Lombardije de zwaarst getroffen regio in Italië.

Eerste coronadode in België

In België is voor het eerst iemand overleden als gevolg van het coronavirus. Het gaat om een patiënt van 90 jaar, melden de Belgische minister van Volksgezondheid Maggie De Block en haar Brusselse collega Alain Maron.

De vrouw werd verpleegd in een ziekenhuis in Brussel en was ernstig ziek. „In naam van de federale regering bied ik mijn oprechte medeleven aan de naasten en wens ik hen veel moed toe in dit moeilijke moment”, aldus De Block. „Ik bedank ook het voltallige medische personeel voor zijn professionalisme en beschikbaarheid.”

Maandag werd ten onrechte al melding gemaakt van een eerste coronadode. Het bleek te gaan om een 74-jarige man die in een ziekenhuis in Brussel ligt en er zeer slecht aan toe is.

Het aantal besmettingen in België is opgelopen tot 314, een stijging van 47, zo werd woensdag gemeld.

Eerste dode coronavirus Indonesië

In Indonesië is de eerste dode gevallen door het coronavirus. Dat meldt het ministerie van Gezondheidszorg woensdag.

Het gaat om een 53-jarige vrouw van buitenlandse komaf. Het ministerie wilde niet laten weten waar de vrouw vandaan kwam. De betreffende ambassade is op de hoogte gesteld.

De gezondheidstoestand van de vrouw was al kritiek op het moment dat ze in het ziekenhuis werd opgenomen. Kort daarna overleed ze aan de gevolgen van de ziekte Covid-19. In Indonesië zijn 26 gevallen van het virus vastgesteld.

Videogameconferentie E3 geannuleerd

De jaarlijkse videogameconferentie E3 in Los Angeles is geannuleerd vanwege angst om het virus. Dat meldt het medium Ars Technica op basis van bronnen binnen de organisatie.

Het gameproductiebedrijf Devolver Digital bevestigde het bericht min of meer door op Twitter te melden dat iedereen de vluchten en hotels wel kon annuleren.

De E3 stond gepland in juni. Gamebedrijven tonen hun nieuwste games en mogelijk ook nieuwe consoles die eraan zitten te komen.