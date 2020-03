Live: eerste coronadode in Indonesië

Ⓒ ANP

Amsterdam - 31 december 2019 werd voor het eerst het coronavirus COVID19 vastgesteld bij een persoon in China. Inmiddels heeft het virus al veel landen wereldwijd bereikt. Het aantal besmettingen wereldwijd is vastgesteld op 119.132, meldt Johns Hopkins University. 4284 mensen overleden aan het virus en 65.776 personen herstelden. In dit bericht vind u de ontwikkelingen van woensdag 11 maart.