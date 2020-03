Live: Italië zet 25 miljard euro in voor bestrijding coronavirus

In Nederland staat de teller van het RIVM op 382 besmettingen. Vier Nederlanders overleden aan de gevolgen van het virus.

Verder in het nieuws:

Italië zet 25 miljard euro in voor bestrijding coronavirus

Italië heeft 25 miljard euro apart gezet om de uitbraak van het coronavirus in het land te bestrijden, dat zei premier Giuseppe Conte. Vorige week maakte Italië nog bekend 7,5 miljard euro vrij te maken.

Sinds vorige week is de uitbraak in Italië nog groter geworden. Inmiddels zijn zeker 10.149 mensen besmet en zijn er 631 mensen overleden door het virus. Conte kondigde deze week aan dat het hele land in quarantaine is. Alle openbare activiteiten zijn afgelast en een aantal buurlanden heeft de grenzen met Italië gesloten.

IKEA sluit sommige Småland-speelplaatsen om coronavirus

In vijf IKEA-vestigingen in Nederland kunnen kinderen even niet spelen in Småland. De binnenspeelplaatsen in de warenhuizen in Utrecht, Eindhoven, Breda, Heerlen en Barendrecht blijven voorlopig dicht. Volgens IKEA gebeurt dat op advies van het RIVM "in die gebieden in Nederland waar het coronavirus breder verspreid is".

Sluiting moet voorkomen dat meer mensen besmet raken met het coronavirus. In alle overige IKEA-vestigingen blijft Småland, dat onder meer bestaat uit ballenbakken, voorlopig open.

Masters of Hardcore uitgesteld vanwege coronavirus

Het dancefeest Masters of Hardcore, dat op 28 maart zou worden gehouden in de Brabanthallen in Den Bosch, gaat niet door. Het muziekevenement is afgelast vanwege het coronavirus. Het is uitgesteld tot 5 september. Ongeveer 30.000 mensen zouden naar het feest zijn gekomen. "Dit zijn erg uitzonderlijke omstandigheden. Hoewel het niet in onze handen ligt, hopen we op jullie begrip", laten de organisatoren woensdag weten.

Masters of Hardcore wordt sinds 1995 gehouden. Op de programmering dit jaar stond onder anderen de gemaskerde dj Angerfist uit Denekamp.

Disneyland Tokio houdt deuren tot half april gesloten

Disneyland Tokio sluit tot half april de deuren in een poging de verspreiding van het virus te remmen. Het park was al dicht sinds 29 februari.

Polen sluit vanaf maandag scholen om coronavirus

Polen sluit vanaf maandag alle scholen in het land voor twee weken in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. De Poolse premier Mateusz Morawiecki maakte dat woensdag bekend. Ook universiteiten, musea en bioscopen gaan tijdelijk op slot.

Morawiecki meldde dat in zijn land inmiddels 26 besmettingen met het virus zijn vastgesteld en dat er nog niemand aan is overleden.

Eerste coronadode in België

Het coronavirus heeft in België een eerste leven geëist. De patiënt was 90 jaar oud. Dat hebben de Belgische minister van Volksgezondheid Maggie De Block en haar collega Alain Maron gemeld.

Eerste dode coronavirus Indonesië

In Indonesië is de eerste dode gevallen door het coronavirus. Dat meldt het ministerie van Gezondheidszorg woensdag.

Het gaat om een 53-jarige vrouw van buitenlandse komaf. Het ministerie wilde niet laten weten waar de vrouw vandaan kwam. De betreffende ambassade is op de hoogte gesteld.

De gezondheidstoestand van de vrouw was al kritiek op het moment dat ze in het ziekenhuis werd opgenomen. Kort daarna overleed ze aan de gevolgen van de ziekte Covid-19. In Indonesië zijn 26 gevallen van het virus vastgesteld.

Videogameconferentie E3 geannuleerd

De jaarlijkse videogameconferentie E3 in Los Angeles is geannuleerd vanwege angst om het virus. Dat meldt het medium Ars Technica op basis van bronnen binnen de organisatie.

Het gameproductiebedrijf Devolver Digital bevestigde het bericht min of meer door op Twitter te melden dat iedereen de vluchten en hotels wel kon annuleren.

De E3 stond gepland in juni. Gamebedrijven tonen hun nieuwste games en mogelijk ook nieuwe consoles die eraan zitten te komen.