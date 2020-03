Live: Opnieuw bewoner verpleeghuis Sittard overleden door coronavirus

In Nederland staat de teller van het RIVM op 503 besmettingen. Vijf Nederlanders overleden aan de gevolgen van het virus.

Verder in het nieuws:

Man van in de tachtig in verpleeghuis in Sittard overleden aan coronavirus.

Guatemala wil geen Europeanen meer toelaten.

Adviseurs Trump raden Amerikanen af om nog te reizen naar de Europese Unie.

Brabanders geven gehoor aan oproep om sociale contacten te vermijden.

Franciscus Gasthuis & Vlietland zegt operaties af.

Eerste coronadode in Ierland.

Scholen in de Duitse regio Heinsberg, net over de Limburgse grens, blijven mogelijk tot Pasen dicht.

Het coronavirus bereikt nu ook Groningen.

Het dodental in Italië is gestegen tot 827. Er zijn 12.462 mensen besmet.

De Tweede Kamer sluit de deuren voor bezoekers.

Het aantal vastgestelde besmettingen in Nederland is gestegen naar 503.

Makelaarsverenging NVM heeft de Openhuizendag van 28 maart geannuleerd.

De KNVB heeft besloten om alle Eredivisie-duels van komend weekeinde - buiten die in Brabant - door te laten gaan met publiek.

Snel en drastisch ingrijpen helpt, zo leert de Spaanse griep van 100 jaar geleden

In Amsterdam en omstreken zijn nu zeventien mensen besmet: acht in de stad en negen in omliggende gemeenten.

27 reizigers Kras Reizen, waarvan 25 Nederlanders, in quarantaine in een bouwval in Vietnam

Witte Huis worstelt met coronavirus

Coronavirus: alle afgelastingen op een rij

Derde coronadode in Duitsland, 1850 mensen zijn besmet

De straten in Italië worden steeds leger. En de mensen die er lopen, houden elkaar op afstand.

Toch geen publiek bij paardensportevenement Indoor Brabant

Bij een Italiaanse kunsthandelaar die meerdere dagen aanwezig was op kunstbeurs Tefaf is het coronavirus vastgesteld.

Zwitserland sluit kleine grensovergangen met Italië

Italië zet 25 miljard euro in voor bestrijding coronavirus

IKEA sluit sommige Småland-speelplaatsen om coronavirus

Masters of Hardcore uitgesteld vanwege coronavirus

Disneyland Tokio sluit deuren tot half april

Polen sluit vanaf maandag scholen om coronavirus

Slovenië sluit grens met Italië toch niet

Grote bedrijven in Wuhan weer open

Tweede bewoner verpleeghuis in Sittard overleden

In het Zuyderlandziekenhuis is woensdag een tweede bewoner van verpleeghuis Hoogstaete in Sittard overleden die besmet was geraakt met het coronavirus. Het gaat om een man van in de tachtig. Hij was al ernstig ziek, meldt De Limburger.

Zondag stierf al een eerste besmette bewoner, een 82-jarige man. Ook hij had al een broze gezondheid. Het RIVM meldde woensdag nog zeven nieuwe besmettingen in Hoogstaete, het totaal komt daarmee op 15 coronazieken.

Anticiperend op een groeiend aantal coronapatiënten dat moet worden opgenomen en een tekort aan isolatiekamers is Zuyderland druk met de inrichting van twee complete coronavleugels, zowel in Heerlen als in Geleen. Beide speciale afdelingen voor (opgeteld) 30 patiënten moeten voor het weekend klaar zijn.

Guatemala weigert Europeanen toe te laten

Guatemala wil geen Europeanen meer toelaten tot het land uit angst voor verspreiding van het nieuwe coronavirus. Dat heeft minister van Volksgezondheid Hugo Monroy gezegd. De maatregel gaat donderdag in. De directeur van de Guatemalteekse burgerluchtvaartdienst zal de betreffende vliegmaatschappijen op de hoogte brengen van het inreisverbod.

In het Midden-Amerikaanse land zijn tot dusver nog geen besmettingen met het gevreesde longvirus geconstateerd.

Adviseurs Trump raden reizen naar EU af

Adviseurs van de Amerikaanse president Donald Trump hebben voorgesteld het reisadvies voor de gehele Europese Unie op te schalen naar niveau 3 wegens de dreiging van het coronavirus. Dat hebben verschillende regeringsbronnen woensdag gezegd.

De maatregel betekent dat Amerikanen wordt afgeraden naar een van de 27 EU-landen te gaan, tenzij het echt noodzakelijk is. Landgenoten die terugkomen van deze Europese bestemmingen doen er verstandig aan twee weken thuis in quarantaine te blijven. Het is niet duidelijk wat de status van Groot-Brittannië in deze is.

Brabanders leven oproep tot sociale onthouding goed na

De oproep aan inwoners van Noord-Brabant om hun sociale contacten te beperken om zo verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wordt goed nageleefd. „We zijn er trots op dat Brabanders er samen de schouders onder zetten om dit virus zo snel mogelijk een halt toe te roepen”, laten de burgemeesters Theo Weterings (Tilburg), Jack Mikkers (Den Bosch) en John Jorritsma (Eindhoven) woensdag weten.

„Twee van de zeven dagen sociale onthouding zitten er al op. Brabanders, blijft u inspannen om verdere verspreiding tegen te gaan”, stellen zij in een gemeenschappelijke verklaring. Dinsdag kondigden de drie onder meer een verbod aan op evenementen met meer dan duizend deelnemers. Organisatoren van evenementen en bijeenkomsten werden opgeroepen te heroverwegen of de activiteiten door moeten gaan, omdat het bij elkaar brengen van grotere groepen nu niet verantwoord is. Onder meer voetbalwedstrijden, dancefeesten en carnavalsoptochten zijn afgeblazen, het schudden van handen wordt afgeraden.

„We merken dat de Brabanders gehoor geven aan onze oproep en waar mogelijk maatregelen nemen om een verdere verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Dit doet ons goed”, stellen Jorritsma, Mikkers en Weterings.

Van de 503 mensen die nu besmet zijn met het coronavirus, wonen er 223 in Noord-Brabant, meldde het RIVM woensdag.

Franciscus Gasthuis & Vlietland zegt operaties af

Het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam en Schiedam zegt vanaf maandag de planbare operaties af. De maatregel is genomen nadat woensdag een patiënt was opgenomen die is besmet met het coronavirus. Het ziekenhuis meldt op de site dat het onder meer weinig medische materialen als maskers en gazen op voorraad heeft.

Patiënten die nu niet kunnen worden geopereerd, krijgen dat zo snel mogelijk te horen. Om het risico op coronabesmetting voor patiënten en ziekenhuispersoneel te verkleinen, mag er vanaf vrijdag tijdens de bezoekuren ook nog maar één bezoeker per patiënt langskomen.

De met het coronavirus besmette patiënt ligt in isolatie.

Eerste dode door coronavirus in Ierland

Ierland heeft het eerste sterfgeval door het nieuwe coronavirus geregistreerd. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid woensdag bekendgemaakt. Er zijn nog geen mededelingen gedaan over de identiteit en leeftijd van het slachtoffer.

Volgens de autoriteiten in Dublin zijn tot dusver 34 personen met het gevreesde longvirus besmet geraakt. Om verspreiding van de infectieziekte Covid-19 tegen te gaan heeft de regering besloten geen parades te houden op St. Patrick’s Day, 17 maart. De viering van de nationale feestdag trekt doorgaans een half miljoen bezoekers uit de hele wereld naar de Ierse hoofdstad.

Scholen in regio Heinsberg tot Pasen gesloten

Scholen en kinderdagverblijven in de Duitse Kreis (regio) Heinsberg, net over de Limburgse grens tussen Schinveld en Roermond, blijven nog zeker een week dicht, wellicht zelfs tot de paasvakantie. Dat is om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, maakte bestuurder Stephan Pusch van de regio Heinsberg woensdagmiddag bekend.

Pusch zei verder dat in de regio Heinsberg inmiddels 443 mensen besmet zijn met het virus. Negen van hen liggen in ziekenhuizen in Heinsberg, Erkelenz en Geilenkirchen, van wie twee op de intensive care. Woensdag stierf in het ziekenhuis in Heinsberg opnieuw een man (73) aan het virus, de tweede coronadode in deze regio in korte tijd en de derde in heel Duitsland.

Groningen

Twee inwoners van de provincie Groningen zijn besmet met het coronavirus. Dat meldt de GGD Groningen. Het zijn de eerste twee besmettingen in deze provincie.

Het gaat om een 21-jarige studente uit de stad Groningen die in de week van 20 tot 29 februari in Noord-Italië is geweest. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Groningen maakte de studente geen deel uit van de studentenorganisatie Vindicat die begin maart naar Italië ging om te skiën. „Er is geen relatie”, aldus de zegsman.

Ook bij een 62-jarige vrouw in Nieuwe-Pekela is het virus geconstateerd.

GGD Groningen onderzoekt wat de bron is van de besmettingen en met wie deze patiënten contact hebben gehad. Contacten van de patiënten worden door de GGD benaderd en krijgen instructies over wat zij moeten doen.

In alle provincies is nu het coronavirus geconstateerd.

Dodental Italië stijgt fors

In Italië is het officiële aantal sterfgevallen door besmetting met het nieuwe coronavirus woensdag sterk gestegen. 827 patiënten zijn nu overleden aan de ziekte Covid-19, een toename van bijna 200, zo lieten de autoriteiten weten.

Het aantal Italianen dat het gevreesde longvirus heeft opgelopen, steeg eveneens fors. De teller kwam op 12.462. Dinsdag stonden 10.149 personen nog geregistreerd als geïnfecteerd. Inmiddels zijn wel 1045 patiënten genezen verklaard.

Tweede Kamer

De Tweede Kamer sluit voorlopig zijn deuren voor bezoekers. Zo hoopt het Kamerbestuur te helpen het oprukken van het coronavirus te stuiten. De maatregel gaat vrijdag in.

Het besluit viel het Kamerbestuur, het zogeheten presidium, zwaar, zegt voorzitter Khadija Arib. Zo’n ingrijpende maatregel neemt de Kamer niet zomaar, want „de Kamer is een open huis. Dat hoort bij een parlementaire democratie als de onze.” Maar het Kamerwerk moet wel kunnen doorgaan, en dat kan in het geding komen als Kamerleden of medewerkers besmet raken en ziek worden.

De Kamer ontvangt dagelijks honderden bezoekers, vooral jongeren. Vanaf vrijdag zijn alleen journalisten nog welkom op de publieke tribune. Mensen die door de Kamer zijn uitgenodigd om wat te komen vertellen of om een debat bij te wonen, worden nog wel ontvangen. Mits zij niet uit Noord-Brabant komen, of hoesten en koortsig of verkouden zijn.

Eerder troffen het Europees Parlement en de parlementen van onder meer Duitsland, Oostenrijk, Italië en Polen soortgelijke maatregelen, schrijft Arib aan de Kamerleden.

De Kamer maakt al extra vaak schoon en heeft her en der in het gebouw desinfecterende middelen neergezet. Een aantal Brabantse Kamerleden en medewerkers blijft al een paar dagen thuis.

De Eerste Kamer beraadt zich morgenochtend of ook de senaat bezoekers tot nader order gaat weren.

Bloedbank

Sinds het nieuwe coronavirus rondwaart, verschijnen er bij de bloedbank steeds minder donors om bloed te geven. Dat meldt Sanquin Bloedbank, die vreest dat er een tekort aan bloed ontstaat. De bloedbank heeft normaal een voorraad bloed voor zeven dagen in huis om de ziekenhuizen te kunnen bedienen. Voor de twee meest voorkomende bloedgroepen is de voorraad bloed afgelopen week inmiddels gehalveerd en is er nu nog maar genoeg voor drieënhalve dag, zegt een woordvoerder van Sanquin.

Curaçao

Zeker vijf passagiers van het cruiseschip dat dinsdag op Curaçao was aangemeerd, zijn besmet met het coronavirus.

Curaçao heeft het RIVM op de hoogte gesteld. Het schip vaart nu rond in de Caribische Zee. Curaçaose artsen hebben dinsdag zeven personen aan boord van het schip MS Braemer van cruiseline Fred Olsen getest op een mogelijke corona-besmetting. Vijf personen zijn positief getest, van één is de uitslag nog onduidelijk. Eén persoon is negatief getest.

1850 gevallen in Duitsland

In Duitsland zijn enkele honderden nieuwe gevallen geregistreerd van besmetting met het nieuwe coronavirus. De teller staat nu op 1567. Dat heeft het Robert Koch-Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM, woensdagavond bekendgemaakt.

Het werkelijke aantal geïnfecteerden ligt echter al rond de 1850. Dat blijkt uit de analyse die persbureau dpa maakte aan de hand van de meest recente gegevens uit alle deelstaten. De grootste brandhaarden zijn net zoals voorheen Noordrijn-Westfalen, Beieren en Baden-Württemberg.

Het RKI verklaarde het ruime verschil met de aantekening dat de organisatie alleen besmettingsgevallen opneemt die via de officiële bronnen zijn gemeld. „Daardoor ontstaat altijd enig tijdverlies, zeker in deze dynamische situaties”, was de toelichting.

Onder de nieuwe coronaslachtoffers is een lid van de Bondsdag. De liberaal Hagen Reinhold testte als eerste Duitse parlementariër positief op het longvirus. Dat heeft zijn partij FDP bekendgemaakt. De politicus uit Rostock kreeg klachten na een skivakantie in Oostenrijk en besloot zich te laten onderzoeken. Reinhold voelt zich inmiddels weer prima, maar blijft voorlopig thuis. Ook zijn medewerkers zijn in quarantaine gegaan. Andere contacten worden in kaart gebracht en gecontroleerd.

Tot dusver zijn in Duitsland drie mensen overleden aan de door het longvirus veroorzaakte ziekte Covid-19. Allen woonden in het westen, niet ver van de Nederlandse grens.

Corona dwarsboomt corona-conferentie

Een grote conferentie in New York over het coronavirus gaat niet door in verband met datzelfde virus. De bijeenkomst onder de titel ’Zakendoen in tijden van het coronavirus’ zou vrijdag beginnen, maar de organisatoren besloten er een streep door te zetten. Ook in de Verenigde Staten worden de gevolgen van het virus merkbaar. Alleen al in New York zijn bijna 200 gevallen van corona bekend.

Bulgarije en Zweden

Bulgarije en Zweden hebben een eerste sterfgeval als gevolg van het nieuwe coronavirus gemeld. In Sofia overleed een 66-jarige vrouw door een hevige longontsteking die het gevolg was van het virus. In een academisch ziekenhuis aan de rand van Stockholm overleed een oudere patiënt door het virus volgens de berichten van het hospitaal. Deze patiënt had al gezondheidsproblemen voor die het virus opliep.

Zweden verbiedt samenkomsten van meer dan vijfhonderd mensen, zo is woensdag bekendgemaakt. In Europa zijn al rond de 740 mensen aan de gevolgen van het nieuwe virus overleden, circa honderd van hen buiten Italië.

Thialf

De Hollandse 100 komende zondag gaat niet door. Het jaarlijkse sportevenement in Thialf in Heerenveen waarvan de opbrengst naar prins Bernhards Stichting Lymph&Co gaat, wordt geannuleerd vanwege het nieuwe coronavirus.

België

In België zijn nog twee mensen overleden die besmet waren met het nieuwe coronavirus. Eerder op de dag werd het eerste sterfgeval gemeld, een vrouw van 90 jaar.

Een patiënt van 73 jaar die een week geleden werd opgenomen in een ziekenhuis in Brussel overleed woensdag. Het ministerie van Volksgezondheid gaf geen details over het derde sterfgeval.

Contactloos

Domino’s bezorgt vanaf woensdag pizza’s contactloos aan huis. Bij een bestelling kunnen klanten aanklikken dat ze geen fysiek contact met de bezorger willen hebben. De bezorger zet dan een warmhoudtas met daarin de pizza voor de deur en gaat een paar meter achteruit. Voor zover bekend is Domino’s de eerste grote bezorgketen in Nederland die deze mogelijkheid biedt.

Excursies

Staatsbosbeheer blaast alle excursies die de komende drie weken gepland stonden af vanwege het nieuwe coronavirus. De maatregel geldt voor heel Nederland en is genomen „uit voorzorg.”

Hongarije

Hongarije gaat mensen weren die vanuit China, Zuid-Korea, Iran en Italië naar het land reizen. Deze landen zijn het zwaarst getroffen door de virusuitbraak. Hongarije wil op deze manier zoveel mogelijk het nieuwe coronavirus buitenhouden.

Derde coronadode in Duitsland

Een derde patiënt is in Duitsland aan de gevolgen van het coronavirus overleden. Het gaat om iemand die in een ziekenhuis in de regio Heinsberg bezweek.

De regio Heinsberg, net over de grens bij Sittard, is zwaar getroffen door het coronavirus. In de regio zijn 365 mensen besmet. In heel Duitsland gaat het om ongeveer 1300 gevallen, volgens het Robert Koch-Institut, de Duitse versie van het RIVM

Toch geen publiek bij paardensportevenement Indoor Brabant

Indoor Brabant, het paardensportevenementdat op 12 maart plaatsvindt in de Brabanthallen in Den Bosch gaat door, maar vindt plaats zonder publiek. Dat is woensdag besloten door de organisatie.

Op de website van Indoor Brabant staat: „De voorzitters van de Veiligheidsregio’s besloten dat evenementen met meer dan 1000 bezoekers niet door mogen gaan. Tot 1000 bezoekers mocht wel. En dat hebben we overgenomen. Dat leek ons sympathiek naar de fans en bezoekers van het eerste uur zodat deze toch aanwezig konden zijn bij de wedstrijden. Om elke discussie over bezoekersaantallen te vermijden hebben we, in goed overleg met de Veiligheidsregio, besloten helemaal geen publiek meer toe te laten.”

Belangstellenden kunnen alle wedstrijden volgen via een livestream en op televisie.

Zwitserland sluit kleine grensovergangen met Italië

Zwitserland sluit negen kleine grensovergangen met Italië vanwege het coronavirus. Het verkeer kan nu alleen nog over grote wegen de grens oversteken. Zo wil Zwitserland de verspreiding van het virus vertragen.

Volgens Zwitserse media worden mensen die vanuit Italië de grens oversteken gevraagd waarom ze het land in willen. Toeristen worden teruggestuurd. Mensen die in Zwitserland werken, worden wel toegelaten.

„De grens blijft open voor forenzen die komen werken”, aldus de Zwitserse overheid. In Zwitserland zijn vooralsnog 645 mensen besmet met het virus en drie mensen overleden. Italië is het zwaarst getroffen land in Europa, daar zijn meer dan 10.000 mensen besmet en 361 mensen overleden aan de ziekte die voortkomt uit het virus.

In Zwitserland zijn alle evenementen waarbij meer dan duizend mensen worden verwacht geannuleerd.

Polen sluit vanaf maandag scholen om coronavirus

Polen sluit vanaf maandag alle scholen in het land voor twee weken in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. De Poolse premier Mateusz Morawiecki maakte dat woensdag bekend. Ook universiteiten, musea en bioscopen gaan tijdelijk op slot.

Morawiecki meldde dat in zijn land inmiddels 26 besmettingen met het virus zijn vastgesteld en dat er nog niemand aan is overleden.

„Voor onze kinderen is het ’t beste om niet het huis uit te gaan want kinderen kunnen de ziekte makkelijk op oudere familieleden overdragen”, zei Morawiecki. Zijn minister voor Volksgezondheid, Lukasz Szumowski, benadrukte dat het niet om een vakantie gaat.

De aangekondigde sluiting van musea treft ook het herinneringscentrum in het voormalige Duitse concentratiekamp Auschwitz-Birkenau. Dat meldde tot en met 25 maart dicht te zullen zijn.

Italië zet 25 miljard euro in voor bestrijding coronavirus

Italië heeft 25 miljard euro apart gezet om de uitbraak van het coronavirus in het land te bestrijden, dat zei premier Giuseppe Conte. Vorige week maakte Italië nog bekend 7,5 miljard euro vrij te maken.

Sinds vorige week is de uitbraak in Italië nog groter geworden. Inmiddels zijn zeker 10.149 mensen besmet en zijn er 631 mensen overleden door het virus. Conte kondigde deze week aan dat het hele land in quarantaine is. Alle openbare activiteiten zijn afgelast en een aantal buurlanden heeft de grenzen met Italië gesloten.

IKEA sluit sommige Småland-speelplaatsen om coronavirus

In vijf IKEA-vestigingen in Nederland kunnen kinderen even niet spelen in Småland. De binnenspeelplaatsen in de warenhuizen in Utrecht, Eindhoven, Breda, Heerlen en Barendrecht blijven voorlopig dicht. Volgens IKEA gebeurt dat op advies van het RIVM „in die gebieden in Nederland waar het coronavirus breder verspreid is.”

Sluiting moet voorkomen dat meer mensen besmet raken met het coronavirus. In alle overige IKEA-vestigingen blijft Småland, dat onder meer bestaat uit ballenbakken, voorlopig open.

Masters of Hardcore uitgesteld vanwege coronavirus

Het dancefeest Masters of Hardcore, dat op 28 maart zou worden gehouden in de Brabanthallen in Den Bosch, gaat niet door.

Disneyland Tokio houdt deuren tot half april gesloten

Disneyland Tokio sluit tot half april de deuren in een poging de verspreiding van het virus te remmen. Het park was al dicht sinds 29 februari.

Slovenië sluit grens met Italië toch niet

Slovenië sluit de grens met Italië toch niet, maar er gaan wel grensovergangen dicht, aldus de minister van Gezondheidszorg Ales Sabeder. Dinsdag meldde het Italiaanse persbureau ANSA dat de grenzen wel gesloten zouden worden door de Slovenen.

Sabeder maakt bekend dat de grens op zes plaatsen openblijft. „Alle andere grenswegen worden gesloten.” Normaal gesproken zijn er meer dan twintig grensovergangen tussen de landen.

Het land gaat gezondheidscontroles uitvoeren bij buitenlanders die de grens willen oversteken vanuit Italië. Slovenië zal hun de toegang ontzeggen als daar een reden voor is.

Slovenië grenst aan de Italiaanse provincie Udine in de regio Fruili-Venezia Giulia. Dat is na Lombardije de zwaarst getroffen regio in Italië.

Eerste coronadode in België

In België is voor het eerst iemand overleden als gevolg van het coronavirus. Het gaat om een patiënt van 90 jaar, melden de Belgische minister van Volksgezondheid Maggie De Block en haar Brusselse collega Alain Maron.

De vrouw werd verpleegd in een ziekenhuis in Brussel en was ernstig ziek. „In naam van de federale regering bied ik mijn oprechte medeleven aan de naasten en wens ik hen veel moed toe in dit moeilijke moment”, aldus De Block. „Ik bedank ook het voltallige medische personeel voor zijn professionalisme en beschikbaarheid.”

Maandag werd ten onrechte al melding gemaakt van een eerste coronadode. Het bleek te gaan om een 74-jarige man die in een ziekenhuis in Brussel ligt en er zeer slecht aan toe is.

Het aantal besmettingen in België is opgelopen tot 314, een stijging van 47, zo werd woensdag gemeld.

Eerste dode coronavirus Indonesië

In Indonesië is de eerste dode gevallen door het coronavirus. Dat meldt het ministerie van Gezondheidszorg woensdag.

Het gaat om een 53-jarige vrouw van buitenlandse komaf. Het ministerie wilde niet laten weten waar de vrouw vandaan kwam. De betreffende ambassade is op de hoogte gesteld.

De gezondheidstoestand van de vrouw was al kritiek op het moment dat ze in het ziekenhuis werd opgenomen. Kort daarna overleed ze aan de gevolgen van de ziekte Covid-19. In Indonesië zijn 26 gevallen van het virus vastgesteld.

Videogameconferentie E3 geannuleerd

De jaarlijkse videogameconferentie E3 in Los Angeles is geannuleerd vanwege angst om het virus. Dat meldt het medium Ars Technica op basis van bronnen binnen de organisatie.

Het gameproductiebedrijf Devolver Digital bevestigde het bericht min of meer door op Twitter te melden dat iedereen de vluchten en hotels wel kon annuleren.

De E3 stond gepland in juni. Gamebedrijven tonen hun nieuwste games en mogelijk ook nieuwe consoles die eraan zitten te komen.