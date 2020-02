Thailand ontbindt populaire opkomende oppositiepartij

In Thailand mag een politieke partij niet meer dan circa 300.000 euro krijgen van een individu. De rechters beslisten ook dat zestien prominente leden van de FFP, onder wie Thanathorn zelf, zeker tien jaar niet actief mogen zijn in de politiek.

Volgens waarnemers probeert de gevestigde orde met de uitspraak de politieke aspiraties van Thanathorn, die vooral bij millennials (geboren tussen 1981 en 2000) populair is, te smoren. De Thaise rechtbank ontkent dat en zei dat „stafmedewerkers van de partij hebben moeten weten dat een dergelijk bedrag Thanathorn invloed zou geven.”

In Thailand greep het leger in 2014 de macht door een coup te plegen. Thanathorn is een groot criticaster van de huidige regering. Zijn partij pleit voor een transparante democratie, is tegen dienstplicht en zet zich af tegen het feitelijk militaire bewind.