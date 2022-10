Disney vindt alles best bij 70-jarige Donald Duck: ‘Zolang hij een broek aandoet bij het zwemmen’

Premium Financieel

Rotterdamse striptekenaar Aimée de Jongh is Frans succesverhaal: ’In Nederland moet alles nog beginnen’

In Frankrijk doorbreken als striptekenaar? Dat is net zo onmogelijk als doorbreken als rockmuzikant in de Verenigde Staten. En tóch heeft de Nederlandse Aimée de Jongh (33) voet aan de grond gekregen in het Walhalla van de stripwereld. Haar geheim? Je ’overal voorstellen’ en ’veel Google Translate’....