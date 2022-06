Oorsprong pestpandemie Middeleeuwen lag in Kirgizië

„Onze bevinding dat de Zwarte Dood in de jaren 1330 in Centraal-Azië is ontstaan, brengt eeuwenoude debatten tot rust”, zegt historicus Philip Slavin, lid van het team waarvan het onderzoek woensdag is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Tussen 1346 en 1353 zaaide de builenpest dood en verderf in grote delen van de wereld. Tientallen miljoenen mensen overleefden de ziekte niet. De Zwarte Dood was de eerste golf van een bijna vijfhonderd jaar durende pandemie.

De pest had ook een grote impact in middeleeuwse kunst Ⓒ Wikimedia Commons

In Kirgizië was er in de jaren 1338 en 1339 een piek in begrafenissen, waarbij op grafstenen stond dat mensen „stierven aan de pest.” De onderzoekers hebben DNA uit tanden gehaald waarna bleek dat ze waren geïnfecteerd met de pestbacterie (Yersinia pestis) toen ze overleden. Bij een marmottensoort die nu in de regio leeft, is hetzelfde type pest-DNA gevonden. Daaruit trekken de onderzoekers de conclusie dat de dodelijkste pandemie ooit naar Kirgizië is terug te voeren. De pest werd vervolgens in de veertiende eeuw westwaarts verspreid via de Zijderoute. De enorme sterfte gedurende deze pandemie veroorzaakte grote sociale veranderingen in het middeleeuwse Europa.

De builenpest veroorzaakt gezwollen lymfeklieren waarbij bloed en pus naar buiten komt. De infectie die zich verspreidt naar het bloed en de longen is nu te genezen met antibiotica.