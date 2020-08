Kat in nood door reddingsbrigade gered bij Koedijk

Ⓒ Reddingsbrigade Schoorl

Koedijk - Geen personen te water of watersporters in nood, maar een kat in het nauw is waar de reddingsbrigade van Schoorl zaterdag voor uitrukte. Per waterscooter kwamen twee brigadiers ter plaatse: het dier was onder een brug terecht gekomen en kon daar niet meer weg.