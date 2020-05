LIVE | Geen maaltijd voor half miljoen Britse kinderen

Het aantal Britse gezinnen dat niet genoeg eten op tafel kan zetten is sinds het begin van de coronacrisis fors toegenomen. Dat meldt de Britse krant The Observer. Bijna een op de vijf huishoudens met kinderen in de afgelopen vijf weken had onvoldoende eten in huis. Dat is ongeveer het dubbele van voor de coronacrisis in het Verenigd Koninkrijk.

Hulporganisatie Food Foundation wijst erop dat voor 31 procent van de kinderen uit kwetsbare groepen, die een gratis maaltijd op school kregen voordat de scholen sloten, geen alternatief is gevonden. Ruim 500.000 kinderen zijn daar de dupe van.

De regering heeft een regeling opgesteld die scholieren het recht geeft op een voedselbon van 15 pond (bijna 17 euro) per week tot de scholen weer opengaan. Veel gezinnen hebben problemen met het verzilveren van de bonnen omdat ze niet in staat zijn die te downloaden of omdat ze de vouchers niet kwijt kunnen bij hun supermarkt.

Ook het aantal Britten dat de voedselbanken bezoekt, is intussen fors genomen. Het aantal mensen dat een beroep deed op de voedselbank lag eind maart 81 procent hoger dan een jaar geleden.

