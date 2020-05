LIVE | ’Uber gaat mondkapje verplichten voor passagier’

Lang niet alle Britten kunnen zich een afhaalmaaltijd bij bijvoorbeeld dit Chinese restaurant in Londen veroorloven. Veel gezinnen met kinderen zitten in de problemen. Ⓒ AFP

Amsterdam - Wereldwijd zijn bijna 245.000 mensen overleden aan de gevolgen van het uit China overgewaaide coronavirus, al ligt het werkelijke aantal hoger. Het dodental is in een periode van twee weken ruim verdubbeld. Wereldwijd zijn inmiddels meer dan 3,5 miljoen besmettingen bekend, meldt de gerenommeerde Johns Hopkins University. Volg de laatste mondiale ontwikkelingen over het coronavirus in dit liveblog, dat voortdurend wordt aangevuld.