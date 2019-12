Ⓒ De Telegraaf

In Edam is het lichaam dat gevonden is in een kliko het gesprek van de dag in het kaasstadje aan het Markermeer. Op foto’s die pas na de lugubere ontdekking zijn gemaakt, is te zien dat benen uit een vuilcontainer steken. „Dit verwacht je niet in dit rustige straatje”, zegt een directe buurvrouw geschrokken.