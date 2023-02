Premium Het beste van De Telegraaf

’Een dienst goed afleveren, dát moet worden beloond’ Ov-staking noopt reiziger tot creativiteit: ’Dat wordt bij een vriendin slapen’

Door André Spaansen Kopieer naar clipboard

Sven Nieborg (15) komt aan op het station van Bedum (Groningen): „Er rijden vandaag wel treinen, daar ben ik blij mee.” Ⓒ Jos Schuurman

Groningen - De ov-staking, met grootschalige uitval van treinen en bussen, houdt de trouwe reizigers in ons land flink bezig. Werknemers in het ov laten hun vaste rit tot eind van de week vaak voor wat ’ie is. Lastig, en prompt een reden om creatief te zijn, zo blijkt op de stations en uit reacties van reizigers in het land.