Kerkgangers Krimpen aan den IJssel vrijdagavond gemonitord

Twee mobiele camera’s staan sinds deze week voor en achter de Mieraskerk aan de Nachtegaalstraat om het pand in de gaten te houden. Dit na een onrustige week die afgelopen zondag begon toen een journalist die verslag deed van de aankomst van de kerkgangers, door een van hen werd mishandeld. Voor de mishandeling van de verslaggever werd een 43-jarig kerklid aangehouden. Hij is inmiddels op vrije voeten en zal zich binnenkort moeten verantwoorden bij een officier van justitie.

Dinsdagnacht werd een vuurwerkbom tot ontploffing gebracht bij het kerkgebouw. Niemand raakte gewond, wel sprong een ruit in de voorpui van het gebouw. Woensdagochtend was het wederom raak toen er een dreigbrief naar voren kwam die gericht was aan de kerk.

Woede

De Oud Gereformeerde Gemeente had zich de woede op de hals gehaald omdat zij zich niet houden aan het dringende advies van de overheid om vanwege de coronacrisis maximaal dertig leden binnen te laten. Kerken zijn daar zelf verantwoordelijk voor vanwege de vrijheid van godsdienst. Demissionair premier Mark Rutte noemde het feit dat kerken volledig de deuren openen ’heel egoïstisch en volstrekt onverantwoord’.

„Onze kerk kan maximaal 1550 mensen in de kerk hebben. We laten nu vierhonderd mensen naar binnen. En we hebben ook nog de zalen tot onze beschikking. In de kerk nemen wij de voorschriften in acht”, vertelt ouderling Wiggert Pols van de Oud Gereformeerde Gemeente. „De ouderen en de zieken blijven thuis en die kunnen diensten volgen via de kerktelefoon of via kerkdienst gemist.”

’Erg vervelend dat dit zo moet’

De gebeurtenissen van de afgelopen week is de kerk niet in de koude kleren gaan zitten. „Het is erg vervelend dat dit zo moet en dat wij nu onder beveiliging naar de kerk moeten”, zegt Pols. De kerk wil nogmaals haar excuses maken. „Wij hopen dat dat wordt aangenomen.”

Er is volgens de ouderling geprobeerd om contact te leggen met de mishandelde journalist, maar tot op heden is daar nog geen reactie op gekomen. De kerk hoopt ondanks de beroering op een gezegend Pasen die op Goede Vrijdag begint met de eerste dienst. „De politie is vanavond aanwezig vanwege de bomaanslag en de dreigbrief. Wij hopen dat dit alles met een sisser gaat aflopen en dat de commotie voorbijgaat”, aldus Pols. De kerk komt voorafgaand aan de Goede Vrijdag-dienst met een verklaring.