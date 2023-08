Eindelijk opsteker vakantieganger in eigen land: warmer zomerweer op komst, ook na het weekend

Eindelijk goed nieuws voor vakantiegangers in eigen land: er is warmer zomerweer op komst. Zonovergoten wordt het niet, maar Nederlanders die al weken op een zompige camping staan, zullen onmiddellijk tekenen voor het overwegend droge en pakweg vijf graden warmere weer dat op komst is.

Dit beeld is binnenkort niet meer te zien op Nederlandse camping. Truien kunnen uit en de parasol kan op sommige momenten uit de kast. Ⓒ ANP/HH