OORLOG IN OEKRAÏNE Analyse van twee nieuwjaarsspeeches Poetin 'hoestend en sputterend' in nieuwjaarsspeech, Zelenski 'wint beeldvorming'

Twee nieuwjaarsspeeches vallen na deze jaarwisseling extra op: die van de Russische president Vladimir Poetin en het Oekraïense staatshoofd Volodomir Zelenski. Die laatste had de oorlog van de beeldvorming eerder al gewonnen, maar zet ook in deze speech duidelijk zijn tegenstander opzij. Of hoe de ene „hoestend en sputterend” door zijn toespraak loopt en de ander strijdvaardig oogt en zijn volk achter zich probeert te scharen.