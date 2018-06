Malafide taxichauffeurs Schiphol gepakt

Het onderzoek begon in november vorig jaar, nadat meerdere mensen aangifte hadden gedaan van dit soort praktijken. Als de passagiers weigerden te betalen, werden ze onder druk gezet. Zo moest een man uit Zweden 595 euro betalen voor een taxirit van de luchthaven naar het centrum van Amsterdam. Hij had 300 euro cash bij zich, die uit zijn portemonnee is gepakt. Vervolgens werd hem gezegd dat het maar 200 euro was en moest hij de rest pinnen. Daarbij is ook zijn camera afgepakt.

Ook een Japanner was de pineut. Hij moest 300 euro betalen voor een ritje van Schiphol naar zijn hotel op de Amsteldijk. Toen hij dit weigerde, bleven de deuren net zo lang op slot totdat hij had betaald.

Vier van de acht chauffeurs zijn inmiddels weer vrij. Ze blijven nog wel verdacht. In het onderzoek vond de politie verder een vuurwapen en twee stroomstootwapens in de woning van een verdachte en in de taxi van een ander. De rechter-commissaris beslist vrijdagmiddag over het voorarrest van de andere vier.

Volgens het OM hebben de chauffeurs vermoedelijk in verschillende samenstellingen samengewerkt. De wijze waarop dat precies ging en de intensiteit ervan wordt nog nader onderzocht, liet een woordvoerster weten.