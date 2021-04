‘Lotte om het leven gebracht na verspreiding naaktfoto’

Ⓒ News United/Eigen foto

ALMELO - De 14-jarige Lotte die in januari overleden werd gevonden in een sloot langs een bedrijventerrein in Almelo, is om het leven gebracht omdat ze een naaktfoto had verspreid van de oudste van de twee broers die worden verdacht van haar dood. Dat beweren aanwezigen bij de eerste pro-formazitting die donderdag achter gesloten deuren werd gehouden.