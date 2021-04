Ouders gedode Lotte wilden verdachten in de ogen kijken

Ⓒ News United/Eigen foto

ALMELO - Het was een loodzware dag voor de ouders van Lotte, het 14-jarige meisje dat 10 januari dood werd gevonden in een sloot langs een bedrijventerrein aan de rand van Almelo. De twee minderjarige verdachten, twee broers, stonden donderdag voor het eerst voor de rechter in een pro-formazitting, die vanwege hun leeftijd achter gesloten deuren plaatshad.